Apple patenta posible solución para una cámara en el Apple Watch

Apple quiere colocar una cámara en el Apple Watch pero ubicada en la correa para que sea más fácil su manejo.

La fabricante del iPhone obtuvo una patente en la que se describe la colocación de una cámara en la correa del Apple Watch. De esta forma, el usuario podría maniobrar la zona de la correa en la que está la cámara para que sea más sencillo el enfocar sin tener que flexionar la mano.

La patente menciona que la parte flexible de la correa se puede mover para enfocar fácilmente. Los (pocos) relojes inteligentes que existen con una cámara la incluyen en una zona que no se puede mover, haciendo que el usuario tenga que mover la mano en dirección hacia el objetivo de la foto. Un área flexible en la correa permitiría que el movimiento de mano no tenga que ser tanto como en el caso de una cámara flexible.

La patente dice que la correa con cámara sería flexible, pero también podría hacerse rígida en caso de que el usuario desee soltar la correa y que esta mantenga su posición. La patente también menciona la posibilidad de que sean dos cámaras en la correa para hacer fotos en 360 grados.

La mayoría de relojes inteligentes más recientes no incluyen cámara por lo poco útil que puede ser, tomando en cuenta que la mayoría de usuarios tienen una cámara ya en el teléfono que utilizan para conectarse al reloj. Sin embargo, una cámara flexible en el reloj se podría usar en ocasiones de actividad física y en lugar de una cámara de acción.

Esta no es la primera patente de Apple relacionada con el uso de una cámara en el reloj inteligente. Todas las patentes relacionadas mencionan el uso de la cámara en la correa y no como parte inamovible del reloj, lo que no solo ayudaría a tener la cámara solo en las ocasiones que se necesita (al usar la correa que la integra en ocasiones específicas), sino que también ayudaría a no aumentar el precio del reloj.

