Apple y rivales se unen para mejorar la inteligencia artificial en productos

Oscar Gutiérrez/CNET

Es oficial. Apple ahora forma parte de un conglomerado junto a sus rivales tecnológicas para mejorar la inteligencia artificial y adoptar las buenas prácticas.

Partnership on IA, como se conoce a esta alianza, hizo oficial que Apple se une como miembro fundador. "La compañía se ha involucrado y colaborado con la alianza desde antes de que fuera anunciada y está dispuesta a formalizarse como miembro a lado de Amazon, Facebook, Google/DeepMind, IBM y Microsoft", dijo la alianza.

La asociación fue dada a conocer de manera informal por Bloomberg a principios de semana y la agencia de noticias agregó que la alianza se confirmaría esta misma semana.

Por parte de Apple, Tom Gruber se unirá a la Board of Trustees (o junta directiva) de Partnership on IA. Gruber es uno de los creadores de Siri Inc., la compañía creadora de la asistente virtual homónima y que Apple compró en 2010. Gruber pasó a formar parte de Apple desde la adquisición.

"Este es un momento esencial para la Partnership on IA, pues establecemos una junta directiva diversa y balanceada que extiende y amplifica nuestro existente liderazgo", dice la alianza de empresas en el comunicado. "La inclusión de perspectivas variadas y reflexión continua y crítica ha sido uno de nuestros compromisos desde el principio, y seguiremos agregando voces mientras progresamos".

Apple fue una de las primeras compañías en lanzar un producto o servicio de inteligencia artificial. Siri debutó en el iPhone 4S en 2011 y desde entonces Apple ha ido incorporando su asistente a otras plataformas, como el Apple Watch, el Apple TV y las computadoras con macOS.

Apple no ha podido mejorar la inteligencia de Siri como lo han hecho sus principales rivales, debido al secretismo acostumbrado entre las filas de la gigante de Cupertino. Estas prácticas herméticas han ido cambiando en fechas recientes; un ejemplo claro ha sido la publicación de un artículo sobre inteligencia artificial de Apple.