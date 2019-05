Lady Gaga daría un show en un evento inaugural de Apple: reporte

Lady Gaga dará un show privado en el campus Apple Park, del fabricante del iPhone, de acuerdo con una cuenta en Twitter especializada en temas de la cantante.

La también actriz dará un show durante un evento que se celebraría este 18 o 19 de mayo en el nuevo campus de Apple. El evento será la inauguración formal del Apple Park, a pesar de que algunos empleados ya están trabajando ahí desde el año pasado.

Esta semana se dio a conocer, mediante videos e imágenes tomadas por dron, que un escenario con colores del arcoíris se había colocado en el centro del Apple Park. Recientemente se dio a conocer que será la inauguración oficial del centro de comando de la empresa.

Beyoncé es otra cantante que podría aparecer en el evento, dice 9to5Mac. Ambas artistas son de las cantantes más conocidas en la actualidad, por lo que es bastante lógico que hagan un show en la inauguración del campus.

Apple ha acostumbrado en eventos recientes a invitar a músicos para cerrar los lanzamientos de los nuevos iPhone o los nuevos servicios. Ahora es lógico que necesita gente como Lady Gaga o Beyoncé para cortar el listón del Apple Park con bombo y platillo.

