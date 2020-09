El servicio Apple One es confirmado en Apple Music para Android

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

La aplicación Apple Music para Android confirmó el rumorado servicio Apple One que ofrecería todos los servicios de streaming por un solo pago, de acuerdo con 9to5Google.

El archivo apk de la aplicación para Android incluye referencias a Aristotle, que sería el nombre clave de Apple One. 9to5Google, al indagar en ese archivo, pudo saber que los suscriptores de Apple Music se podrán actualizar a Apple One sin tener que hacer nada ni pagar de más.

Apple no quiso dar comentarios a CNET.

El servicio Apple One se comenzó a rumorar en semanas recientes y la información se ha incrementado conforme se acerca el 15 de septiembre, día en el que Apple celebrará un evento para, supuestamente, anunciar el Apple Watch Series 6 y la iPad Air 4, además de otros posibles anuncios, entre ellos Apple One.

Con Apple One, Apple haría una oferta similar a Amazon Prime que ofrece envíos rápidos, acceso a música, series y películas por medio de una suscripción. Apple no ofrecería envíos, pero servicios como Apple Music, Apple TV Plus y Apple Arcade, además de almacenamiento en iCloud, estarían integrados dentro de Apple One.