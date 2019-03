Apple presenta TV Plus: Su entrada al video por streaming

Agrandar Imagen Apple

De la mano de Steven Spielberg, Jennifer Aniston y más celebridades, Apple anunció TV Plus, un nuevo servicio de video por streaming.

El anuncio fue parte de un gran cambio a la aplicación TV actualmente disponible en el Apple TV, iPhone y iPad. En el anuncio diferentes actores, actrices y comediantes llegaron al escenario para dar un adelanto sobre su oferta; Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell anunciaron uno de los shows de Apple TV Plus: The Morning Show.

El nuevo servicio TV Plus llegará en el otoño de este año a más de 100 países. El contenido, tanto series como películas, se podrá reproducir en línea y también se podrá descargar a los dispositivos compatibles para verlos sin una conexión. El precio de TV Plus no fue revelado.

La cantautora Sara Bareilles y el director J.J. Abrams también apareció en el evento para dar detalles sobre Little Voice, una serie para la que Bareilles ha creado la música. El comediante Kumail Nanjiani, también estrella de la serie Silicon Valley, apareció para dar detalles sobre su participación en el servicio.

La conductora estadounidense Oprah fue la última personalidad en aparecer para mencionar que también participará en TV Plus.

En el público también aparecieron algunas estrellas como Michelle Dockery (Downton Abbey) junto a Chris Evans (Capitán América).

"Estamos honrados de que los mejores narradores de historias en el mundo —tanto al frente como detrás de las cámaras— llegarán a Apple TV Plus", dijo en el comunicado Eddy Que, vicepresidente de servicios y software por Internet en Apple. "Estamos emocionados de mostrar a los usuarios un adelanto de Apple TV Plus y no podemos esperar a que lo empiecen a ver en el otoño".

Apple no respondió de forma inmediata a la solicitud de CNET en Español sobre contenido en español.

Un nuevo diseño para el app TV

Apple anunció un nuevo diseño para su aplicación TV que gestiona el contenido de series y películas de diferentes servicios.

En el anuncio celebrado el 25 de marzo en el Apple Park, Apple anunció que este nuevo diseño llegará en mayo. Apple también dijo que el app TV llegará a la Mac y a los televisores Smart TV de LG, Sony y Vizio en el otoño.

Apple dijo que más adelante, sin un estimado, el app TV llegará a Roku y Fire TV de Amazon.

El nuevo app de TV permitirá a los usuarios suscribirse a los nuevos Canales: HBO, Starz, Showtime, CBS All Access, Smithsonian Channel, Epix, Tastemade, Noggin y otros servicios como MTV Hits que se lanzarán más adelante.

Con la colaboración de Gonzalo Jiménez.