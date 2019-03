Apple echa mano de Oprah, Spielberg y Momoa para presentar sus nuevos contenidos

Captura de pantalla por CNET

¿Valdrá la pena suscribirse al nuevo servicio de video y series originales Apple TV Plus? Apple presentó su nuevo servicio de streaming de video con contenido propio este martes 25 de marzo, pero esa pregunta está todavía sin resolver. Sobre todo porque aún es muy poco lo que sabemos de los títulos exclusivos y producidos por Apple que estarán disponibles en la plataforma.

Estos son los títulos que la gigante tecnológica de Cupertino resaltó durante su presentación de forma oficial desde el Teatro Steve Jobs en Cupertino este 25 de marzo, echando mano de algunas caras muy conocidas -- y muy famosas:

Amazing Stories

Steven Spielberg fue el primer famoso hollywoodiense en subir al escenario del Teatro Steve Jobs para hablar de su trabajo de producción en la adaptación de Amazing Stories, una serie antológica de historias de ciencia ficción.

Spielberg ha explicado que su primer contacto con la ciencia ficción cuando era un niño fue precisamente la revista de historias antológicas de este nombre, que empezó a publicarse en 1926 y que ahora él lleva a la pequeña pantalla.

The Morning Show



Jennifer Aniston y Reese Witherspoon presentaron su nueva serie The Morning Show, que ambas protagonizan y producen. En ella nos mostrarán el adrenalínico mundo de la producción de un programa de televisión matutino de actualidad, pero con la perspectiva de la gente que trabaja en el programa de televisión y de cómo se vive entre bastidores.

Steve Carell protagonizó uno de los momentos más divertidos de la presentación haciendo ver que llegaba tarde para asegurar que la serie también va a tener presencia masculina. "Estoy feliz de aportar la masculinidad (en la serie)", bromeó Carell.

Aniston a su vez mencionó la oportunidad de volver a colaborar con Witherspoon como parte de sus motivos para volver a trabajar en televisión. Witherspoon apareció en algunos episodios de Friends, interpretando precisamente a la hermana del personaje de Aniston en la popular serie.

See

Jason Momoa y Alfre Woodard han arrancado su presentación de la serie See haciendo que el público cerrara los ojos, para que no pudieran usar el sentido de la vista. Y es que en su nueva serie para Apple TV Plus los habitantes de la Tierra se han habituado a vivir sin poder ver.

Steven Knight, creador de series como Peaky Blinders y Taboo, produce See.

Little America

El cómico Kumail Nanjiani ha sido quien más carcajadas le ha arrancado al público al hablarles de su serie antológica Little America. El coguionista de The Big Sick vuelve a trabajar junto a su esposa, Emily V. Gordon, en el guión y producción de esta serie inspirada en las historias de inmigrantes reales y sus experiencias en Estados Unidos. "Historias humanas que están protagonizadas por inmigrantes", ha especificado el cómico pakistaní.

Helpsters

La apuesta de Apple para los niños ha venido de las plumas amarillas de Big Bird de Sesame Street, que nos ha presentado a Cody, un ser a quien le encanta ayudar o ser un "helpster".

Helpsters es de hecho un nuevo programa para los más pequeños en el que, como ha explicado Cody, usan las ideas que hay en la programación para resolver problemas.

Little Voice

El productor J.J. Abrams y la cantautora Sara Bareilles hablaron de Little Voice. "Una serie divertida y romántica sobre lo difícil y transformador que es ser una mujer joven que tiene que encontrar su voz como artista, pero también como persona a través de la música", explicó Bareilles, que también interpretó el tema principal de esta serie sobre el escenario.

Oprah

La tanda de presentaciones ha terminado con Oprah Winfrey, que explicó que trabaja en dos documentales para Apple TV Plus: uno sobre el lastre que representa el acoso sexual en el contexto profesional, cuyo título es Toxic Labor, y el otro todavía no tiene título, estaría dividido en varios episodios y abordaría el tema de la salud mental.

La presentadora también ha hecho referencia a lo que sería el mayor book club o club de lectura del planeta. Un espacio en el que se retransmitiría la conversación con el autor o autora de un libro y ella misma, en directo en todos los dispositivos. Winfrey ha resaltado que los dispositivos de Apple están en más de 1,000 millones de bolsillos alrededor del mundo, uno de sus motivos por unirse a esta iniciativa con Apple.

No ha habido ningún tráiler sobre estos títulos ya confirmados de Apple, pero en la presentación se ha podido ver este video montaje de resumen de la futura programación de Apple.

Así mismo, Apple ha mostrado este video con entrevistas a Steven Spielberg, J.J. Abrams, Sofia Coppola, M. Night Shyamalan, Ron Howard, Damien Chazelle, Octavia Spencer, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Hailee Steinfeld.

Según Apple, el servicio Apple TV Plus estará disponible en otoño en más de 100 países, pero todavía no tenemos fechas de estreno de las series o el precio de la suscripción.