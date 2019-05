Apple anuncia nuevas funciones tras el éxito de Apple News Plus

Agrandar Imagen Noah Berger / AFP/Getty Images

Apple anunció el martes 21 de mayo una serie de nuevas funciones para Apple News Plus, su servicio de suscripción a noticias y revistas.

Eddy Cue, ejecutivo al frente de servicios por Internet en Apple, reveló el botón Follow (Seguir, en español) para que las nuevas publicaciones se descarguen automáticamente y estén disponibles sin conexión. Los suscriptores pueden también descargar publicaciones individuales en cada publicación en Apple News.

"Hemos escuchado muy buena retroalimentación de cientos de publicaciones disponibles en Apple News Plus", dijo Cue en el comunicado. "Los consumidores de Apple News Plus son lectores asiduos, con la mayoría de ellos visitando el app diariamente. Cientos de personas en Apple, desde editorial, ingeniería, mercadotecnia y equipos de diseño, trabajan para hacer de Apple News Plus la mejor experiencia para la gente que ama leer sus títulos favoritos y descubrir nuevas historias".

El botón Follow está disponible a partir de iOS 12.3 y macOS 10.14.5, las versiones liberadas el 13 de mayo. Para hacer uso de estas funciones es necesario tener una suscripción a Apple News Plus con costo de US$10 al mes. El servicio se anunció a principios de año para Estados Unidos y Canadá; Reino Unido lo recibirá más tarde este año.

En el anuncio, Apple compartió adelantos de los números próximos de publicaciones como Vox, People, Martha Stewart y Popular Science. El comunicado dice que estas entregas demuestran el potencial de Apple News Plus, más allá de solo mostrar imágenes y texto.

Apple News Plus es uno de los nuevos servicios de Apple para potenciar ingresos desde servicios por Internet, una categoría en la que ya ofrecen Apple Music, iCloud y el App Store, y que en un futuro ofrecerá Apple Arcade y Apple TV Plus, el servicio de videojuegos y películas por suscripción, respectivamente.