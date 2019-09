Apple lanzaría una nueva Apple TV el 10 de septiembre: reporte

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Apple prepara el lanzamiento de una nueva generación del Apple TV en el evento agendado para el 10 de septiembre, de acuerdo con diversos reportes.

La cuenta en Twitter never_released y el sitio 9to5Mac arrojan detalles que aumentan el rumor de una nueva Apple TV que tendría un nuevo procesador como máxima novedad. Según al cuenta en Twitter, el nuevo procesador sería el A12, mismo que Apple coloca en el iPhone XS, XS Max y iPhone XR.

Apple no actualiza el Apple TV desde 2017, aunque no ha sido necesario. La cajita de streaming incluye desde su última actualización la compatibilidad con pantalla 4K y además tiene soporte de Dolby Atmos y Dolby Audio. La próxima tecnología de streaming será en 6K y 8K, pero los televisores con esta tecnología aún no son tan comunes, así que Apple podría tomar más tiempo para lanzar una cajita con dicha compatibilidad.

El Apple TV es uno de los productos clave del ecosistema de Apple, aunque no tiene las mismas luminarias del iPhone o el Apple Watch. Sin embargo, es cierto que la cajita no ha tenido la atención de los consumidores que la firma hubiera deseado. Las dos más recientes generaciones, lanzadas en 2015 y 2017, respectivamente, llegaron con un App Store propio, compatibilidad con controles de videojuegos y la integración con Siri, pero Apple no ha dado detalles del progreso de etas funciones.

Es probable que este nuevo Apple TV llegue de la mano de Apple TV Plus, el servicio de video por streaming que Apple planea lanzar este otoño. El servicio competirá con HBO, Netflix, Hulu y Amazon Prime Video. Apple podría promocionar una nueva cajita de streaming como el perfecto aliado para el nuevo servicio.

Apple no ha dado comentarios sobre el evento de la próxima semana.