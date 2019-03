El servicio de noticias de Apple costará US$10 al mes: NYT

Agrandar Imagen James Martin/CNET

El servicio de noticias por suscripción de Apple costará US$10 al mes y ofrecerá noticias del Wall Street Journal y otros medios, de acuerdo con un reporte del New York Times.

El reporte del Times menciona que The Washington Post y el propio NYT no formarán parte del servicio de Apple que se anunciará en el evento del 25 de marzo. El Times dice que los medios que no participarán en el servicio están "irritados" por los términos impuestos por Apple.

Apple está solicitando a las editoriales el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por este nuevo servicio, dice el Times, un porcentaje mucho mayor al 30 por ciento que Apple pide a desarrolladores con apps en el App Store. Es ese porcentaje solicitado lo que ha molestado a las editoriales, además del acceso ilimitado que Apple está solicitando.

Este servicio de Apple ha sido altamente rumorado y es descrito como un "Netflix para noticias" que ofrecerá acceso ilimitado a medios noticiosos y revistas de varias partes del mundo a cambio de una suscripción mensual. El servicio también tendrá una versión gratuita pero que ofrecerá acceso solo a algunos artículos, dice el Times.

Portavoces de Apple, NYT, WSJ y del Post no dieron comentarios al reporte del Times.

Apple ya confirmó que llevará a cabo un evento el lunes 25 de marzo, pero no ha revelado detalles sobre lo que ahí anunciará. Se espera que además del servicio de noticias, Apple también anuncie un segundo servicio, este enfocado a series y películas por streaming, similar a Amazon Prime Video o a Netflix. Se rumora que, además de contenido original de Apple, el servicio contará con contenidos de HBO y Showtime.

