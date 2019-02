Apple no podrá usar la tecnología del Galaxy Fold de Samsung: reporte

Samsung está de acuerdo en compartir tecnología con Apple… hasta cierto punto.

De acuerdo con analistas de la firma de inversión Goldman Sachs, Apple tiene un problema si quiere fabricar un teléfono plegable con tecnología de Samsung, pues la fabricante coreana no estaría dispuesta a compartir su innovación de pantallas flexibles por la ventaja que tiene frente a otros rivales.

Una copia del informe del grupo de inversión fue obtenido por Business Insider, que reproduce algunas citas importantes.

"En términos de competición para Apple, vemos al Galaxy Fold como el principal desafío en el mercado de alta gama con un diseño atractivo que solo la tecnología OLED de Samsung puede ofrecer, en nuestra opinión", dijeron los analistas de Goldman Sachs citados en el reporte de BI.

El liderazgo de Samsung en la fabricación de pantallas es un grave problema para Apple, dijeron los analistas, pues creen que la compañía se quedaría sin acceso a esta tecnología. Otras fabricantes de paneles y rivales de Samsung estarían en desventaja técnica por al menos dos años, dicen los analistas.

Samsung fabrica los paneles OLED para el iPhone X y iPhone XS. Esto le da acceso a Apple a la tecnología de Samsung pero, según el reporte, Apple quedaría exenta de poder usar el despliegue técnico mostrado por Samsung con su flamante celular Galaxy Fold.

Apple tiene interés en los teléfonos plegables, algo demostrado en múltiples patentes al respecto. Sin embargo, fiel a su estilo, la compañía optaría por esperar un par de años antes de aventurarse a ese mercado para el que aún falta por saber si hay interés de los consumidores. Esperar un poco también ayudaría a que bajen los precios de producción. El Galaxy Fold cuesta US$1,980.

Samsung, mientras tanto, es el primer gran nombre de la industria que lanza al mercado su primer teléfono plegable. Pero otras ya vienen por detrás. Con el MWC a la vuelta de la esquina, se espera que otras participantes como Huawei y Xiaomi entren al ruedo de estos celulares que quieren ser teléfono y tableta al mismo tiempo.

