Apple presenta News Plus: 300 revistas en tu iPhone o iPad por US$10

En un evento en el que no se esperan anuncios de un nuevo iPhone, iPad o Mac, Apple reveló su anticipado servicio de acceso a revistas desde su app existente News.

El servicio Apple News Plus llegará a Estados Unidos y Canadá, en inglés y francés, a partir del mismo lunes; tendrá un precio mensual de US$10. Apple dice que el primer mes de servicio es gratis.

El servicio contará con alrededor de 300 revistas incluyendo Time, Vogue, The Wall Street Journal, People, National Geographic, Popular Science, Billboard, The New Yorker, Sports Illustrated y Fortune.

Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, dijo durante el evento que su aplicación News es el app de noticias más usado en iOS. El servicio llega luego de que Apple adquirió el servicio Texture en 2018, un app que ya ofrecía un servicio similar al nuevo News Plus.

El app News, en el que se incluirán las revistas, se lanzó desde iOS 9 en 2015. El servicio News a su vez sustituyó Newsstand. El app originalmente mostraba artículos y noticias seleccionadas por editores, por sitio Web y también por categorías (política, deportes, tecnología, entre otras). Este servicio es gratuito, pero está disponible solo para algunos países como EE.UU., Reino Unido y Australia.

