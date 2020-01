Apple y Netflix estarían interesadas en comprar MGM: reporte

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Apple y Netflix han tenido pláticas con ejecutivos de la productora Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) para una posible adquisición, de acuerdo con fuentes de la cadena CNBC.

Las conversaciones han sido "preliminares" y para "medir el interés" de las empresas tecnológicas, dice el reporte, y la CNBC no menciona qué tan avanzadas están o si las negociaciones continuan y qué cifras se han puesto sobre la mesa. Apple, Netflix y MGM no dieron comentarios a CNBC.

El reporte de CNBC es bastante ambiguo, pero coincide con lo dicho por The Wall Street Journal en diciembre pasado, donde reveló tratos entre Apple y MGM, así como pláticas entre Apple y 12-PAC, una cadena televisiva de deportes colegiales en EE.UU. El Journal, al igual que CNBC, no pudo saber qué tan serias son las conversaciones.

Apple y Netflix son conocidas por muchas cosas, pero despilfarrar el dinero no es una de ellas. Netflix nunca ha hecho pública una adquisición, recuerda CNBC, y Apple —a pesar de tener las arcas atiborradas de dinero— su más grande inversión fue de US$3,000 millones por la compra de Beats Electronics en 2014. MGM tendría un valor de más de US$10,000 millones, dice CNBC.

Apple sería la empresa más interesada en hacerse con la cartera de contenidos de MGM con éxitos como la franquicia de James Bond, películas como Rocky y Mad Max, así como series actuales como The Handmaid's Tale. Apple lanzó en noviembre su servicio Apple TV Plus que si bien es más barato (US$4.99 al mes) que Netflix, no tiene la misma cantidad de contenido. Comprar MGM le daría acceso a más contenido que disfrutarían sus suscriptores.