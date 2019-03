Todo indica que el lunes, 25 de marzo, Apple lanzará su servicio de video por streaming. Hay gran expectativa con el anuncio, pues Apple es una compañía con los recursos financieros para competir con otros gigantes del streaming, como Netflix y Amazon Prime Video.

Apple también posee dinero e influencia para desafiar en su terreno a las empresas tradicionales de Hollywood que ya cuentan con sus propios servicios de streaming, como CBS All Access y Hulu, o aquellas que están por lanzarlos, como es el caso de Disney+ y AT&T (dueña de Warner Media). (Nota del editor: CBS All Access forma parte de CBS, matriz de CNET y CNET en Español).

Ya esta misma semana, Ted Sarandos, director general de Contenido de Netflix, aseguraba a la página Web Deadline que Apple y Disney estaban llegando tarde al negocio del streaming. Vale entonces preguntarse cuáles son las fortalezas de las plataformas operativas para compararlas con la oferta actual de Apple y, así, reconocer su potencial.

Si deseas conocer los shows de Apple, puedes leer el reporte de CNET en Español sobre todas las series y películas originales de Apple que esperamos ver en la nueva plataforma.

La franquicia necesaria

Los IP (Intellectual Property) o franquicias dominan Hollywood, pues son los contenidos más reconocibles por el público. No en balde, Disney+ está apuntalando su oferta en Star Wars y Marvel, con series como The Mandalorian y shows basados en Loki y Scarlet Witch, ambos personajes de Marvel, entre otros. CBS All Access cuenta con Star Trek y Amazon Prime Video pagó alrededor de US$500 millones para tener los derechos de las historias de The Lord of the Rings.

Todas quieren tener su propia Game of Thrones, una serie que cuenta con millones de espectadores en todo el mundo. Netflix compró el sello editorial Millarworld, pues quiere contar con su propia cantera de superhéroes para adaptar; y actualmente produce la serie The Witcher, basada en la famosa saga de novelas y videojuegos. Hulu creó Castle Rock para desarrollar un universo de historias basadas en relatos de Stephen King. Y AT&T, dueña de Warner Media, dispone de DC Comics y de los personajes provenientes de Looney Tunes y Hanna Barbera.

En un entorno tan competido, resulta esencial contar con franquicias o IP cuyo lanzamiento o arribo de una nueva temporada es todo un evento, que acapare las conversaciones en las redes sociales y que disponga de millones de fanáticos en todo el mundo. No es lo mismo producir una serie sobre espías desconocidos que poseer los derechos de James Bond, por ejemplo.

Lo más cercano que Apple tiene actualmente a una posible franquicia o IP es una adaptación de la saga Fundación del escritor Isaac Asimov. Es una épica serie de 16 libros de ciencia ficción que, si tiene éxito, podría contar con muchos fanáticos en todo el mundo. Eso podría cambiar tras los anuncios del 25 de marzo.

Productores con contratos exclusivos

Si el contenido original es rey en la era del streaming, resulta estratégico contar con productores reconocidos, con muchos éxitos a cuestas. Netflix fichó en exclusividad a Shonda Rhimes (Scandal, Grey's Anatomy) y a Ryan Murphy (American Horror Story, Glee) para que produzcan shows originales.

Y también captó a Alex Pina, creador de La casa de papel, y a Mike Flanagan, showrunner y director de The Haunting of Hill House, para que trabajen en exclusiva para Netflix. Amazon contrató en exclusiva a Bryan Cogman, productor ejecutivo de Game of Thrones y uno de los artífices de su éxito. Y CBS All Access ha firmado a Jordan Peele (Us) para velar por la calidad del reboot de la nueva The Twilight Zone.

Apple está consciente de ello, pero los reportes parecen indicar que la empresa ha preferido apostar por el talento delante de las cámaras, estrellas de Hollywood que aporten visibilidad a los nuevos shows y películas. Entre las figuras que Apple ha fichado se encuentran Brie Larson (Captain Marvel), con una serie sobre una agente de la CIA; Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Steve Carell, Chris Evans y Hallie Steinfeld, entre otros.

Tres productores de lujo tendrán series en el servicio de Apple: Steven Spielberg, Ron Howard y J.J. Abrams, pero puntualmente y no bajo exclusividad.

Pero un reporte del New York Post señala que algunas series de Apple se han retrasado por las continuas revisiones e intromisión de los ejecutivos de la empresa en los guiones de las películas y series. Al fin y al cabo es una empresa de tecnología poco familiarizada con los tiempos y complejidades de la producción de contenidos dramáticos y humorísticos. Por otro lado, el NY Times reportó recientemente que Apple está por terminar la producción de cinco series, algo que podría estar entre los anuncios del 25 de marzo.

Una marca reconocible por la audiencia

No es lo mismo ser una marca reconocida en el área tecnológica que en el mundo de las series y las películas. Ya la gente identifica a Netflix, Hulu y CBS All Access con algunos títulos; aunque hay países donde se solapan, como pasa con Star Trek: Discovery, transmitida por CBS All Access en Estados Unidos y por Netflix en el resto del mundo.

Disney+ es dueña de una marca poderosa, asociada con contenido para toda la familia. Y es probable, según algunos reportes, que Disney emplee Hulu para emitir en streaming contenidos con cierta violencia y tramas más dramáticas.

Esa es una tarea de Apple: crear una lista de contenidos que ofrezcan una clara identidad y que ayuden a los espectadores a saber cuándo está viendo una serie original de Apple.

Reproduciendo: Mira esto: El servicio de streaming de Apple y un reloj de Google

¿Contenidos generales o de nicho?

El canal de cable HBO construyó la imagen de ser un destino para series de calidad. Disney+ representa los contenidos para toda la familia, con películas animadas, comedias y grandes aventuras al estilo Marvel y Star Wars. Hulu, Amazon Prime Video y Netflix ofrecen contenidos de todo tipo, desde sitcoms hasta series de horror, algunas con mensajes pesimistas y distópicos (como Black Mirror y Love Death & Robots en Netflix, por ejemplo).

¿A qué aspira Apple? ¿Ser un canal para todo tipo de público u ofrecer contenidos más arriesgados? Por lo leído en algunos reportes, Apple habría solicitado cambios en algunos contenidos de las series que está produciendo pues desea que no tengan violencia gráfica ni sexo.

Es una labor delicada, pues, en efecto, los shows y películas de la plataforma de streaming de Apple no pueden distanciarse de la imagen de la empresa de tecnología. Si Apple desea contenidos potables, aptos para toda la familia, se diferenciará en poco de Disney+. El reto es encontrar su nicho y tendrán la fidelidad de sus suscriptores.

Disponibilidad, navegación amigable y precio

Netflix se ha enfocado en tener presencia en todo el mundo, creando contenidos originales para audiencias diversas en India, Latinoamérica y Europa, entre otros. Hulu y CBS All Access tienen su foco en Estados Unidos. Se rumora que Apple lanzaría el servicio en al menos 100 países, aunque no de inmediato. De ser cierta esta estrategia, el gigante de Cupertino dejaría clara sus intenciones de competir en serio con Netflix, por ejemplo.

Hay que estar atento también a la política de precios del servicio de video de Apple. Ante tanta oferta de contenidos en streaming, la audiencia buscará definir cuáles son aquellos que puede incluir en su presupuesto del mes. Cabe imaginar que Apple propondrá un precio de entrada y unas ofertas que resulten atractivas para conocer la plataforma, incluso con periodos de prueba gratuitos.

Nadie duda que Apple propondrá una navegación amigable de su plataforma, con algoritmos que faciliten descubrir nuevos títulos por preferencias, en el que sea fácil acceder a las series y películas favoritas y con un motor de búsqueda eficaz.

Apple hará el anuncio el lunes 25 de marzo de 2019 en el auditorio Steve Jobs, ubicado en el nuevo campus de la firma, el Apple Park. Podrás seguir el evento de Apple a través de la cobertura en vivo que realizará CNET en Español en su página Web y redes sociales.