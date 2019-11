Apple Music quiere poner la banda sonora en tus tiendas favoritas

Agrandar Imagen Graphic by Pixabay/Illustration by CNET

Apple Music estará sonando la próxima vez que vayas a comprar nuevos vaqueros o una sudadera.

La fabricante del iPhone tiene una versión de Apple Music enfocada a negocios, con la cual Apple provee a minoristas de las listas musicales para ambientar sus tiendas, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Apple Music for Business, como se llama oficialmente el proyecto, es parte de una alianza entre Apple y la empresa PlayNetwork especializada en proveer música para uso comercial, agrega el reporte. Apple ya se acercó a Levi's y Harrods para ofrecer su catálogo, dice el Journal.

Apple Music for Business lleva seis meses en operación con alrededor de 25 cuentas activas y para cuando el catálogo sea desplegado unas 10,000 tiendas sonarán al ritmo de Apple Music, agrega el reporte.

PlayNetwork es una de las empresas más grandes en distribución de música para empresas; entre sus clientes figuran Starbucks y Estée Lauder. PlayNetwork no quiso dar comentarios sobre el precio de Apple Music for Business al Journal, pero dijo que el costo es "competitivo". Otras empresas como Mood Media, Sirius XM y Soundtrack Your Brand cobran entre US$25 y US$35 al mes por cada tienda.

Apple Music es uno de los tantos servicios que ofrece Apple en un esfuerzo por aumentar sus ingresos desde que las ventas del iPhone han caído. Apple Music for Business también es importante, porque cuesta más del doble que una suscripción regular para consumidores en general.