Apple Music se ha instalado 40 millones de veces en Android: estudio

Apple Music ha sido instalado unas 40 millones de ocasiones en dispositivos Android y va camino a uno de sus mejores trimestres desde su lanzamiento en 2015, de acuerdo con un estudio de Sensor Tower.

Según el estudio, el 28 por ciento de estas descargas han sido en Estados Unidos. El resto de países con más instalaciones son India (7 por ciento), Reino Unido (6 por ciento), Brasil (5 por ciento) y Rusia (4 por ciento). El estudio abarca desde el último trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2019.

Sensor Tower dice que las instalaciones tuvieron una caída a partir del cuarto trimestre de 2017, para llegar a 2.9 millones en el periodo y con su peor momento en el segundo trimestre de 2018 con 2.3 millones de instalaciones. A partir del siguiente periodo, en el tercer trimestre del año pasado, las cifras de instalaciones volvieron a aumentar y Sensor Tower pronostica que el primer trimestre de 2019 será el mejor para el servicio de música con 3.8 millones de instalaciones en Android.

La cantidad de instalaciones no son lo mismo que suscripciones, pero al menos hay interés en la aplicación de Apple. Las instalaciones quieren decir que al menos la aplicación fue descargada y quizá los usuarios sacaron provecho del periodo de prueba de tres meses. Apple dice tener poco más de 50 millones de suscriptores.

Apple Music es otro de los servicios que Apple está usando para incrementar sus ingresos luego de la caída en ventas del iPhone (y de los celulares en general). La compañía recientemente lanzó cuatro nuevos servicios (TV Plus, Arcade, News Plus y Apple Card) para aumentar sus ingresos por los servicios actuales como iCloud, el App Store y Apple Music. Además, la compañía está abriendo sus puertas hacia otras plataformas, al permitir que su tecnología AirPlay llegue a otros televisores y dispositivos como Amazon Fire TV y Roku.

