Apple ha lanzado un nuevo programa de "embajadores" llamado "Apple Music Ambassador", según pudo conocer 9to5Mac. El nuevo proyecto está dirigido a estudiantes universitarios y tiene el objetivo de entregar algunos beneficios a cambio de la promoción del servicio.

Hasta ahora, la promoción conocida se refiere a compartir enlaces con contenido de Apple Music en redes sociales como Twitter. Según la fuente, una empresa de marketing llamada Social Chain se encarga de toda la campaña y de entregar los beneficios a los participantes.

Los embajadores tendrán que completar varias tareas durante toda la campaña para poder obtener beneficios, entre ellos tres meses gratis del propio app musical. Cada participante obtiene un enlace de afiliación único, que es el que debe promover entre sus amigos, conocidos y redes sociales, lo que permite que Apple y Social Chain contabilicen sus esfuerzos.

Según el sitio Web fuente, el programa de embajadores Apple Music Ambassador ha dado inicio en Reino Unido en un pequeño grupo de usuarios. El reporte también indica que los embajadores recibirán otros premios como entradas a eventos exclusivos.

