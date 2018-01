'Are You Sleeping?' es la próxima serie original de Apple: reporte

Agrandar Imagen Ian Knighton/CNET

Apple sigue con sus planes de crear una plataforma de video original y ya tiene en el horno su siguiente serie.

De acuerdo con fuentes de Variety, Apple quiere usar la novela Are You Sleeping?, de la escritora Kathleen Barber, como base para una serie homónima en la que actuaría Octavia Spencer (Figuras Ocultas, 2016) y que se lanzaría para la plataforma Apple Music.

La novela de Barber narra la historia de la reapertura de un caso de homicidio después de que un podcast tocó el tema. La historia es muy similar a Serial, un podcast real que en su primera temporada tocó el caso de un homicidio no resuelto en Estados Unidos. Según el mismo reporte, Sarah Koenig, productora del podcast Serial, será consultora en la serie.

Variety dice que Are You Sleeping? es la segunda serie que Apple confiará a Hello Sunshine, una productora de la actriz Reese Witherspoon, después de Amazing Stories, otra serie original de Apple Music y en la que la propia Witherspoon y Jennifer Aniston compartirán créditos.

Apple no respondió a la petición de comentarios de CNET en Español.

La gigante de Cupertino, a pesar de negar su fuerte interés en el desarrollo y creación de películas y series originales al estilo de Netflix o Disney, ha estado contratando talentos relacionados al entretenimiento. Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, productores reconocidos por Breaking Bad, son parte de Apple desde mediados de 2017.