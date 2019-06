Samsung ha penalizado a Apple por débiles ventas del iPhone: reporte

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple tiene una multa pendiente de unos US$90 millones con Samsung como consecuencia de las bajas ventas del iPhone con pantallas OLED.

De acuerdo con ET News, la fabricante del iPhone habría comprado una cantidad de paneles OLED inferior a la acordada con Samsung, generando a Apple una penalización de alrededor de US$90 millones por la compra de menos unidades de las anticipadas.

Apple y Samsung habrían acordado la fabricación de unos 100 millones de paneles OLED cada año, dice el reporte, pero Apple no ha comprado esa cantidad, porque el iPhone X y iPhone XS, que son los modelos con este tipo de pantalla, no se han vendido como se esperaba.

No obstante, el reporte sugiere que Apple no pagaría a Samsung por las pantallas no adquiridas. En cambio, las dos empresas firmarían un nuevo acuerdo para que las unidades no compradas se tomen en cuenta para un nuevo contrato respecto a pantallas OLED para futuros productos.

Apple comenzó a usar paneles OLED en el iPhone X lanzado en 2017. A partir de 2018, Apple usó este material de pantalla en dos modelos, el iPhone XS y iPhone XS Max. Para el año en curso habrá también dos nuevos modelos de celular con pantalla OLED, según reportes; pero en 2020 serán tres los iPhone que usen este tipo de pantalla que es más cara de fabricar pero trae mejoras sobre el LCD como negros reales, más ahorro de batería y mayor brillo.

Apple llevaría el OLED a otros de sus productos como tabletas y portátiles, según reportes. La compañía de Cupertino se prepara para usar el microLED y miniLED —dos variantes del OLED— en sus tabletas y computadoras a lanzar tan pronto como este año. Samsung, al ser la mayor fabricante de este tipo de paneles en el mundo, sería la encargada de manufacturarlo.

Ni Apple ni Samsung dieron comentarios a ZDNet, sitio hermano de CNET.

