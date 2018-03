Stephen T. Shankland/CNET

Hace cinco años parecía que Apple dominaba el mercado educativo.

Sus tabletas iPad se vendían como pan caliente, y Apple se asoció con las principales editoriales para digitalizar sus libros. Muchas escuelas compraron las tabletas, y Apple llegó a un acuerdo de US$1,300 millones con el Distrito Escolar de Los Ángeles para proveer a las escuelas de casi 700,000 iPads con el currículum de Pearson para cada uno de los estudiantes y maestros de Los Ángeles.

En ese entonces, Apple promovió la asociación con el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos como una iniciativa de gran escala. Phil Schiller, el director de mercadeo de Apple, dijo que la "educación está en el ADN de Apple". Las entregas de los iPads se iniciaron en otoño de 2013.

Y luego, todo se empezó a desmoronar.

La asociación con el Distrito Escolar de Los Ángeles estaba plagada de retrasos en el currículum y de fallos técnicos, según reportes, así como también de problemas de seguridad entre otras cosas. Esos problemas dificultaron el trabajo de los educadores, y un año después el distrito escolar decidió cancelar su contrato.

Los Ángeles quería un reembolso de Apple y Pearson. Y el distrito logró que Apple le pagara US$4.2 millones.

Hoy, las ventas del iPad han caído en 13 trimestres consecutivos, hasta que finalmente resurgió a mediados de 2017. La empresa ha tenido éxito en impulsar su software de código Swift Playgrounds en las escuelas, pero los libros escolares digitales no representaron una revolución en la educación. Mientras tanto, las Chromebook de Google han dominado el mercado de la educación en Estados Unidos: casi tres de cada cinco dispositivos utilizados en las escuelas ejecutan el sistema operativo Chrome en 2017, de acuerdo con la firma de investigación Futuresource Consulting.

Reproduciendo: Mira esto: Nuevas tabletas iPads y lo que esperamos del evento de...

"Cuando Apple lanzó el iPad para impulsarse en la educación, durante el primer par de años, obtuvo muy buena tracción", dijo Michael Horn, un experto en la educación que inició el centro de estudios Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation. "Pero Google ha conquistado el mercado".

Pero Apple ha luchado por adentrarse an las escuelas, lo que marca un gran contraste con su dominio en el mercado de los teléfonos inteligentes. Pero Apple no se da por vencida.

Por ello, este martes Apple realizará un evento a las 8 a.m. hora del Pacífico en la escuela secundaria Lane Tech College Prep High School en Chicago. La invitación para los periodistas dice "acompáñenos para escuchar nuevas y creativas ideas para los maestros y estudiantes". CNET en Español cubrirá el evento desde Chicago y conoce todas las novedades en nuestro Blog en vivo.

Apple se rehusó a comentar sobre el evento, pero se espera que presente nuevos iPad y que actualice el software dirigido a las escuelas. Podría incluir tabletas actualizadas iPad Pro que toma prestada de la tecnología Face ID que se encuentra en los teléfonos potenciados por iOS iPhone X; también se espera una actualización para el iPad de 9.7 pulgadas. Se espera también que sus iPad se vuelvan más baratas. Apple está trabajando en una MacBook más barata, de acuerdo con Bloomberg, aunque es posible que no esté lista para el evento del martes.

Chrome domina el espacio educativo

Apple tiene una larga historia en el mercado de la educación. Las computadoras Macintosh se han usado en las escuelas durante décadas, y Apple aún le concede a los estudiantes y maestros descuentos en sus productos. En 2007, lanzó iTunes U para ofrecer contenido gratuito como presentaciones, clases de idiomas y demostraciones de laboratorio provenientes de universidades estadounidenses como Stanford y MIT.

En 2012, realizó un evento en Nueva York para presentar el nuevo app iTune U que le daría los educadores y estudiantes "todo lo que necesitan en su iPad, iPhone y iPod Touch para enseñar y tomar clases enteras". También presentó la segunda generación de iBooks y herramientas para editoriales como Pearson y McGraw-Hill para digitalizar sus libros de texto.

El Distrito Escolar de Los Ángeles estaba intrigado y se convirtió en el primer gran sistema de escuelas en unirse a esta iniciativa. Pero ya sabemos cómo termina la historia...

Hoy, el distrito escolar aún ofrece iPad en algunas clases pero no ofrece un iPad por estudiantes como se había pensado al principio, dijo un portavoz del distrito escolar.

Otras escuelas siguieron el ejemplo de Los Ángeles, y se deshicieron de sus iPad para favorecer las Chromebooks de Google. Muchos estudiantes y maestros apreciaron el hecho de tener un teclado físico integrado, y a las escuelas les gustó la fácil configuración y otras funciones.

Quizá la mayor ventaja de las Chromebooks — que ejecuta apps de la Web y requiere de una conexión al Internet para ejecutar todas sus funciones — es su precio. Las escuelas las comprar por entre US$250 y US$300 cada unidad, y este precio incluye acceso a los servicios en la nube de Google y software de gestión como la tecnología de educación Classroom.

En contraste, el Distrito Escolar de Los Ángeles pagó casi US$800 por cada uno de sus iPad, más del precio regular del dispositivo porque este llevaba integrado el currículum de Pearson.

Sarah Tew/CNET

El Distrito Escolar Bloomfield en Nueva Jersey ofreció en un principio iPad a los estudiantes hace unos seis a siete años. Pero, hace como tres años, se decidió por usar solamente Chromebooks. En los años que le siguieron, cada estudiante en grados superiores al tercero — que conforma unos 5,000 estudiantes — tendrán una Chromebook.

"Cuando nos fijamos en las cifras de iPad versus Chromebook, la diferencia era impresionante", dijo Joseph Fleres, el director de educación primera del distrito. "Y, con nuestro currículum, la Chromebook, al ser una laptop más tradicional, era más apropiada para lo que queríamos hacer".

Los estudiantes aún usan el iPad, pero son estudiantes más jóvenes que aún no han aprendido a mecanografiar. Y no hay un dispositivo por estudiante.

El precio del iPad ha bajado desde que Los Ángeles y Bloomfield los compraron por primera vez. Hoy, el iPad más barato cuesta US$329. La versión Pro más barata tiene un precio inicial de US$649 y tiene un teclado físico opcional por US$159 adicionales y un stylus Pencil por US$99 más. Apple descuenta US$20 de los precios del iPad para los maestros y estudiantes; los accesorios no tienen descuento.

Reproduciendo: Mira esto: Estas son tres de las mejores tabletas e híbridas de...

Amor por el iPad

No todas las escuelas rechazaron a Apple. Las escuelas públicas de Minnetonka en Minnesota le han dado iPads a sus estudiantes desde la segunda generación de la tableta. Lo que comenzó como un pequeño programa con unos 400 estudiantes pronto se expandió a incluir casi 7,000 alumnos de los grados quinto al doceavo.

Hace un año, el distrito analizó si podría ahorrarse algo de dinero pasándose a las Chromebooks. Pero halló que "era casi lo mismo" dice Michael Dronen, director ejecutivo de tecnología de las escuelas públicas de Minnetonka. Los estudiantes conservan sus nuevas iPads por tres años y la escuela las vende cuando cumplen ese ciclo. Pero las Chromebooks, dice Dronen, "no tienen mucho valor de reventa, si acaso".

Minnetonka no es el único distrito escolar contento con las iPads. Las escuelas String Theory in Filadelfia se ahorran US$100,000 al año reemplazando sus libros de texto con iPad, y la escuela primaria Drayton Hall en Carolina del Sur descubrió que todos sus alumnos de kinder estaban leyendo arriba de su nivel usando los iPads, mientras que antes era solo el 35 por ciento.

"Hay realmente una explosión de interés en las formas en que la tecnología puede ayudar a los maestros", dice Robin Lake, directora del Centro para Reinventar la Educación Pública de la Universidad de Washington, una organización de investigación y análisis público que no está afiliada a ningún partido político que tiene la misión de buscar formas para personalizar el aprendizaje de los estudiantes.

Pero Lake advierte que puede ser abrumador para los maestros el tener que evaluar todas las opciones y saber qué es lo que realmente puede ayudar a los estudiantes. Y si la tecnología no se implementa apropiadamente, a otras escuelas les puede pasar lo mismo que a Los Ángeles con su programa de los iPads.

"Los iPads y las Chromebooks pueden ser herramientas de aprendizaje realmente poderosas, pero a menos que los maestros tengan un plan coherente sobre cómo usarlos bien, es posible que no sirvan bien".

Programar

El mayor esfuerzo de Apple hasta el momento ha estado relacionada a la programación. La empresa creó un curso gratuito llamado Everyone Can Codo (Todos pueden programar) que incluye el app para iPad llamado Swift Playgrounds, el cual le ofrece a la gente instrucciones simples sobre cómo usar el popular lenguaje de programación de Apple. Swift Playgrounds incluso se puede usar para crear robots y drones y no solamente para apps para el iPhone y iPad.

Los centros de formación profesional llamados community colleges en Estados Unidos usan el curso de un año de duración llamado App Development with Swift para enseñarle a los estudiantes como programar y diseñar apps funcionales. Este año escolar más de 430 community colleges ofrecen el curso, y la ciudad de Chicago planea ofrecerle App Development with Swift a casi todos sus casi 500,000 estudiantes.

"En Apple consideramos que programar es una habilidad esencial, por lo que hemos diseñado Everyone Can Code para darle a todos el poder de aprender, escribir y enseñar programación", dijo el presidente ejecutivo de Apple en un comunicado de diciembre.

Las tiendas de Apple ofrecen clases para estudiantes y maestros para aprender nuevas habilidades (no solo programación) y cientos de miles de maestros participan en el programa Apple Teacher para aprender a usar mejor el iPad y la Mac.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Apple será difícil desbancar a Google y el impulso de las Chromebook. Incluso si Apple reduce aún más el precio del iPad, será difícil convencer las escuelas a que le den otra oportunidad a los productos de Apple. E incluso más con la familiaridad que muchos maestros y estudiantes han desarrollado hacia los productos de Google.

Por ejemplo, muchos estudiantes de primaria y secundaria del Distrito Unificado de Mt. Diablo en el norte de California usan las apps de educación de Google. Para cuando llegan a la preparatoria ya conocen perfectamente esas herramientas. Cuando el distrito optó por repartir dispositivos entre sus estudiantes en 2016 bajo el programa College Now, eligió las Chromebooks en vez de iPads u otro aparato.

Tener que cambiar a una plataforma totalmente diferente ahora sería "un poco abrumador", dijo Erica Show, una maestra de ciencias sociales de una escuela College Now que actualmente tiene 41 estudiantes.

"Los dos primeros años en que le enseñas a un estudiante a aprender a usar un programa le roba mucho tiempo al aprendizaje" de otras cosas, dice. "No me imagino cambiando a iPads en este momento incluso si fueran menos caras".

Este martes, le tocará a Apple intentar convencerla a cambiar.