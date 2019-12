Apple revela los mejores apps y juegos de 2019

Apple

Faltan solo unas semanas para que acabe 2019, y Apple continúa su tradición reciente de cerrar el calendario con su lista de las mejores aplicaciones y juegos del año. Mientras que nombres importantes como YouTube, Netflix e Instagram encabezaron las listas de descargas gratuitas para iPhone y iPad, los ganadores del premio abarcan una gama de desarrolladores grandes y pequeños.

Los premios de este año consistieron en el "app del año" para iPhone, iPad, Apple TV y Mac, así como la "tendencia de apps del año". Los juegos tuvieron categorías similares con la adición de un premio especial (Juego de Apple Arcade del Año) que destacó el mejor juego en el servicio de suscripción de Apple que cuesta US$5 al mes.

Los editores de Apple Store de todo el mundo eligieron las mejores aplicaciones, juegos y "tendencias" anuales. Además de ser coronados, los ganadores también han recibido un llamado especial en la página de inicio de la App Store en una sección dedicada a los premios.

En cuanto a las aplicaciones, el app de fotos con tecnología de inteligencia artificial Spectre Camera de Lux Optics fue nombrada la mejor aplicación para iPhone, y Flow del fabricante de portátiles Moleskine se llevó los honores como la mejor aplicación del año para el iPad.

Affinity Publisher, una aplicación para diseño gráfico de Serif Labs, fue el mejor app para Mac y The Explorers, una aplicación de turismo virtual 4K de The Explorers Network, fue la mejor aplicación para Apple TV.

En cuanto a los juegos Sky: Children of the Light de la empresa Thatgamecompany fue el juego del año para iPhone, mientras que Hyper Light Drifter, de los desarrolladores Abylight y Heart Machine, fue el mejor juego para iPad. Gris, creado por Devolver y Nomada Studio, se llevó a casa el premio al juego del año para Mac y Wonder Boy: The Dragon's Trap de DotEmu fue el juego del año para Apple TV.

Sayonara Wild Hearts, creado por Annapurna Interactive y Simogo, fue coronado como el juego Apple Arcade del año. El juego fue exhibido previamente por Apple durante su evento iPhone 11 en septiembre.

Además de asignar premios, Apple también lanzó sus principales listas de éxitos para 2019, que presentaban una gran cantidad de aplicaciones conocidas como YouTube, Instagram, Netflix y Facebook. La aplicación de video viral TikTok fue la cuarta aplicación gratuita para iPhone más popular y la novena aplicación gratuita para iPad más popular.

Las listas de apps y juegos más descargados se pueden encontrar a continuación:

Los mejores apps gratis para el iPhone

YouTube: Watch, Listen, Stream Instagram Snapchat TikTok - Make Your Day Messenger Gmail - Email by Google Netflix Facebook Google Maps - Transit & Food Amazon - Shopping made easy

Los mejores apps de paga para el iPhone

Facetune HotSchedules Dark Sky Weather The Wonder Weeks AutoSleep Tracker for Watch TouchRetouch Afterlight - Photo Editor Procreate Pocket Sky Guide Toca Hair Salon 3



Los mejores juegos gratis para el iPad

YouTube: Watch, Listen, Stream Netflix Amazon Prime Video Google Chrome Hulu: Watch TV Shows & Movies Messenger Gmail - Email by Google Facebook TikTok - Make Your Day Calculator



Los mejores apps de paga para iPad

Procreate Notability GoodNotes 5 Duet Display Toca Hair Salon 3 Toca Life: Neighborhood XtraMath PDF Expert 7: PDF Editor LumaFusion Affinity Designer



Los mejores juegos gratis para iPhone

Mario Kart Tour Color Bump 3D aquapark.io Call of Duty: Mobile BitLife - Life Simulator Polysphere - art of puzzle Wordscapes Fortnite Roller Splat! AMAZE!!

Los mejores juegos de paga para iPhone

Minecraft Heads Up! Plague Inc. Bloons TD 6 Geometry Dash Rebel Inc. The Game of Life Stardew Valley Bloons TD 5 Grand Theft Auto: San Andreas

Los mejores juegos gratis para el iPad

Roblox aquapark.io Paper.io 2 Color Bump 3D Magic Tiles 3: Piano Game Fortnite Polysphere - art of puzzle Wordscapes Tiles Hop - EDM Rush Helix Jump



Los mejores juegos de paga para el iPad

Minecraft Geometry Dash Bloons TD 6 Plague Inc. Amazing Frog? Stardew Valley The Game of Life Heads Up! Terraria Bendy and the Ink Machine

Con la colaboración de Laura Martínez.