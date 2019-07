Apple Maps Look Around vs. Google Maps Street View: ¿Cuál es mejor?

Viva Tung / CNET

Apple lanzó Look Around con iOS 13, y nosotros ya estamos probando la beta del sistema operativo. Entre otras novedades, destaca esta nueva vista que nos permite ver mapas similares a los de Google Street View, pero de forma más sencilla, ya que la pantalla puede dividirse en dos, ofreciendo así la vista de la calle arriba, y, abajo, la visión cartográfica.

Esa es una de las principales diferencias con Google Maps Street View, aunque no la única. Apple permite que navegues en la vista superior por las calles viendo los edificios y paisajes, pero también permite que mantengas la navegación en ese mapa cartográfico.

Algo que me gustó en mis pruebas de Look Around fue descubrir que cuando ves un negocio en el mapa visual, digamos un restaurante, Apple te pondrá su nombre con letras y una estrellita. Eso significa que puedes darle clic y eso te llevará a obtener información del local, su menú, horario, sitio Web y otros detalles.

César Salza / CNET

Por su parte, en Google Maps para la mayoría de locaciones debes crear un chincheta haciendo una presión larga en el mapa. Esto habilita la vista de Google Street View, a esto debemos sumar que solo puedes ver el mapa visual en una ventana completa, por lo que no obtienes las otras opciones que sí ofrece Look Around.

Este es un detalle importante porque mientras caminas viendo las calles de San Francisco, puedes ver en la vista cartográfica hacia dónde te diriges con mayor precisión.

Look Around estará disponible con iOS 13 en otoño, aunque ya lo puedes probar mediante la beta del sistema operativo. Aunque esta opción de Apple Maps ofrece grandes posibilidades, lo cierto es que de momento está disponible en San Francisco, Honolulu y Las Vegas, y es solo para dispositivos de Apple, mientras que Google Maps tiene cientos de ciudades y puedes usarlo en millones de equipos.

Apple dijo que llevará Look Around a más ciudades en el futuro.

