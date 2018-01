La MacBook Pro de 2018 no tendrá cambios considerables: reporte

Óscar Gutiérrez/CNET

No esperes cambios en la línea MacBook Pro de este año, advierte DigiTimes.

Según el confiable medio asiático, Apple no hará grandes cambios a su línea de portátiles, así que la compañía ha decidido trasladar algunas órdenes de la fabricante Quanta Computers a Foxconn. Esto está dirigido a reducir costos y minimizar riesgos, dice el reporte.

Apple no pretende lanzar grandes cambios y actualizaciones para sus computadoras que tuvieron un lanzamiento mayúsculo en 2016 y desde entonces sólo han tenido algunos cambios internos en memoria RAM o en almacenamiento y procesador.

El reporte no explica por qué Apple no hará cambios a sus portátiles, las cuales desde su lanzamiento despertaron críticas por eliminar puertos muy útiles como el de la entrada para tarjetas SD y al menos un puerto USB tradicional; la MacBook Pro de 2016 sólo tiene puerto tipo C.

DigiTimes dice que usualmente Quanta recibe el 80 por ciento de las unidades de portátiles a fabricar de la manzana; pero en esta ocasión Apple daría el 50 por ciento de unidades a fabricar para Quanta y Forxconn.

Así, Apple evitaría actualizaciones para su línea MacBook Pro para no quitar interés a su más esperada computadora: una Mac Pro modular.

En una acción inusual para Apple, la compañía develó hace unos meses que lanzaría una computadora al estilo de la Mac Pro de 2015 pero con capacidad modular para poderse actualizar según le plazca al usuario.