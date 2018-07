Apple actualiza la MacBook Pro: nuevos chips Intel, más RAM, mismo teclado

La computadora Apple MacBook Pro está recibiendo una actualización que está enfocada en las especificaciones y actualizaciones debajo del capó que dejan ese familiar diseño que conocimos en 2016 sin cambios. Los modelos de 13 pulgadas y 15 pulgadas de la MacBook Pro con TouchBar se han actualizado con nuevos CPU de Intel, RAM, opciones de almacenamiento más grandes, mejores pantallas, un subprocesador T2 para la seguridad y la encriptación y Siri controlada por voz. El controvertido teclado en forma de mariposa también recibe algunos ajustes, aunque no experimenta un rediseño completo.

El modelo de entrada MacBook Pro de 13 pulgadas sin la TouchBar permanece sin cambios, así como también el resto de la línea Mac, que incluye la MacBook de 12 pulgadas, la MacBook Air y las computadoras de escritorio Mac.

Sarah Tew/CNET

Las dos MacBook Pro actualizadas mantienen su precio actual de US$1,799 (13 pulgadas) y US$2,399 (15 pulgadas). Y Apple está ofreciendo dos nuevos accesorios: una opción de GPU externa de compañías terceras, y una nueva funda para la laptop.

A continuación detallamos todas las novedades:

Nuevos procesadores Intel de octava generación

La Pro de 15 pulgadas actualiza los procesadores antiguos de cuatro núcleos a procesadores Core i7 y i9 de seis núcleos. La Pro de 13 pulgadas deja atrás las CPU de doble núcleo por modelos de octava generación del i5 y i7 de cuatro núcleos.

RAM, almacenamiento y actualizaciones a la batería

En cuanto a la MacBook Pro de 15 pulgadas, a la gente que trabaja con archivos de gran tamaño les alegrará saber que el máximo de RAM se ha duplicado, de 16GB a 32GB. El RAM mismo se actualiza de DDR3 a DDR4.

DDR4 es más rápido y permite capacidades mayores, pero también puedes usar más poder, lo que podría acortar la duración de la batería. Para compensar esto, la nueva MacBook Pro tiene una batería más grande que cabe dentro del mismo chasis. Apple dice que la combinación de RAM más veloz y una batería más grande debe representar ningún cambio en la duración de la batería durante el uso real.

Las capacidades de almacenamiento también se han duplicado, de 2TB a 4TB en el modelo de 15 pulgadas, y de 1TB a 2TB en la versión de 13 pulgadas.

Llega True Tone

True Tone, una función que se encuentra en iPhone y iPad Pro recientes, utilizan sensores de luz para ajustar automáticamente la temperatura del color de la pantalla para sincronizarse mejor a las condiciones del ambiente. Puede cambiar para que el color sea más cálido o más frío. Por ejemplo, la pantalla mostrará colores de una forma en que se asemeje a como se vería en el mundo real.

Si quieres ser muy preciso cuando estas editando fotos, ilustraciones o video, puedes desactivar True Tone desde el menú de Configuración.

T2: Más seguridad

Sarah Tew/CNET

No, no es una máquina exterminadora del futuro hecha de metal líquido. Pero sí es la segunda generación de los procesadores SoC para leer las huellas y para controlar algunas funciones de seguridad. En MacBook Pro anteriores, el T1 lidiaba con la detección de las huellas dactilares para TouchID, encriptación de datos y más. La versión T2, ya disponible en la iMac Pro, añade unos cuantos extras, como una ruta segura para que no se escabulla malware dentro del proceso de inicialización. Para aquellos que esperamos que llegue Face ID a la Mac, la espera continúa.

Siri, ¿me escuchas?

El asistente virtual Siri ha estado disponible en las Mac desde 2016, pero no lo podías activar con decir "Hey, Siri" simplemente. Ahora, el asistente te escucha, tal y como lo hace desde tu iPhone.

Un teclado silencioso

El tecleo ruidoso, como el del teclado ultra-plano actual de Apple, puede llegar a ser molesto. Los nuevos modelos de la MacBook Pro presentan una tercera generación de ese teclado que es supuestamente más silenciosa. Tras hacer una pequeña prueba, no es extremadamente silencioso, pero si abandona el clic tan contundente de la versión anterior.

Pero si esperabas un correctivo al problema que mucha gente tiene cuando las teclas se pegan por el polvo u otras sustancias, eso no sucedió. Apple dijo que la actualización del teclado no incluye mejoras a ese problema, que actualmente es tanto parte de varias demandas legales como de un programa de reparación lanzado por Apple.

Cubiertas de piel

Es importante recordar que todos los cambios y actualizaciones que hemos mencionados se refieren a la versión de TouchBar de las MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas, mas no a la Pro de 13 pulgadas que carece de la TouchBar, la MacBook de 12 pulgadas, la MacBook Air o cualquier otra Mac. Pero si prefieres uno de estos sistemas, quizá te interese protegerlo con una de las nuevas cubiertas de piel que Apple creó para la MacBook Pro. Apple ya las hacía para las MacBook de 12 pulgadas, y las nuevas versiones de 13 y 15 pulgadas estarán disponibles en café, azul y negro. Aún no se sabe su precio, pero como referencia la de 12 pulgadas cuesta US$149.

Cajas eGPU de Blackmagic para Macs

También llega un eGPU (unidad externa de procesamiento de gráficos) de una empresa que se llama Blackmagic. Como la mayoría de las cajas eGPU, como la Razer Core, esta tiene un diseño vertical y un procesador de gráficos AMD Radeon Pro 580 integrado, en lugar de ofrecer solamente una ranura para que metas tu propia tarjeta de gráficos. Costará US$699 y se puede conectar a una pantalla Thunderbolt directamente.

¿Qué hay del resto de las Mac?

Estas actualizaciones son para las MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas. ¿Qué hay del resto de las computadoras Apple? El analista Ming-Chi Kuo, experto en Apple, publicó una nota que predice que la línea de productos de Apple para el otoño de 2018 anticipa una actualización de prácticamente todos los demás productos de la empresa que aún no han sido actualizados. La lista incluye:

iPhones de 5.8 y 6.5 pulgadas con pantallas OLED, además de un iPhone de 6.1 pulgadas con pantalla LCD



Nuevos modelos de iPad Pro de 11 y 12.9 pulgadas con FaceID y sin botón de Inicio



Una nueva generación del Apple Watch con detección de ritmo cardíaco avanzada.



Actualizaciones de la MacBook de 12 pulgadas y de las iMac, así como una nueva Mac Mini y un sustituto de la MacBook Air



En otras palabras, si estás considerando otra computadora Apple que no sea una MacBook Pro con TouchBar, toca de nuevo esperar. El lanzamiento anual del iPhone se espera en septiembre, pero el resto no se sabe. Toca tener paciencia.