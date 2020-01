Apple patenta una iMac hecha de una sola lámina de vidrio curvado

Apple

Apple podría tener entre sus manos el desarrollo de una extraña computadora iMac.

Al menos eso es lo que revela una patente registrada por la compañía californiana el 23 de febrero. La patente muestra el diseño de una computadora iMac de escritorio cuyo cuerpo principal consiste en una única lámina de vidrio curvada. Esta lámina estaría sujeta por una cuña ubicada en la parte posterior, que podría contener el procesador y el resto de componentes internos.

En la parte inferior de la lámina se ajustaría el teclado y según la descripción de la patente, la pantalla curva admitiría una leve flexión para ajustar el ángulo de visualización, por lo que sería un vidrio flexible similar al que usan los celulares plegables.

A este registro de patente vamos a sumar otro que nos deja conocer que Apple también tiene en mente la idea de lanzar una MacBook con pantalla táctil. Recientemente Apple registró dos patentes para una computadora pantalla táctil, una característica que hasta ahora Apple no ha terminado de adoptar a pesar de que otras compañías, como Huawei, lo hacen en varios de sus modelos.

Por el momento se trata de una patente, por lo que no es seguro que este diseño termine transformándose en un dispositivo final, ya que cada año las compañías registran muchas patentes --algunas bastante locas-- y no todas terminan siendo una realidad. Apple no suele responder a solicitudes de comentarios sobre rumores o patentes.