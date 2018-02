Epic Magazine / Captura de pantalla

Apple tiene un nuevo título original. Se trata de Little America, una nueva serie de capítulos de media hora de duración que será desarrollada por los escritores detrás de la serie racial The Big Sick y los productores de Master of None y SMILF.

Según Deadline el escritor y productor ejecutivo será Lee Eisenberg conocido por su trabajo en la comedia The Office y en SMILF, un serie sobre el drama de una madre americana soltera. Estará acompañado por Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon, de The Big Sick.

Little America se basará en historias reales presentadas en la revista Epic Magazine. La serie es descrita como una una mirada divertida, romántica, sincera e inspiradora, que irá más allá de los titulares que generan los inmigrantes en Estados Unidos, en un momento en el que estas historias se han vuelto más relevantes que nunca.

Joshuah Bearman y Joshua Davis serán productores ejecutivos de Epic Magazine, según pudo conocer la fuente. Esta revista ha publicado muchas historias de inmigrantes en los últimos meses, y se describe a sí misma como "una pequeña colección de retratos de los inmigrantes de América".

Little America se presenta en el momento en el que las historias de los inmigrantes se hacen cada vez más importantes, debido al posible fin del sueño de los dreamers y otras batallas legales que adelante el presidente Donald Trump.

La serie es otro de los títulos que prepara Apple, que ya ha anunciado un drama con Jennifer Aniston y Reese Whitherspoon o una nueva edición de la serie Amazing Stories de Steven Spielberg.