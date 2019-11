Apple lanzará su primer paquete de suscripciones en 2020: Bloomberg

Agrandar Imagen Noah Berger / AFP/Getty Images

Apple se prepara para lanzar en 2020 su primer paquete de servicios por una sola suscripción, permitiendo que sus usuarios tengan acceso a varios de los servicios por Internet de la manzana a cambio de una sola suscripción.

El paquete de suscripciones, dice Bloomberg citando a varias fuentes que han tenido acceso a los planes, incluiría el acceso a Apple Music, Apple TV Plus y Apple News Plus. Los usuarios podrían pagar una única cuota mensual y tener acceso a los servicios de música, series y películas y revistas y periódicos, respectivamente.

Apple ha dicho a los distribuidores que forman parte del servicio News Plus que tiene los permisos de formar un paquete que incluya News Plus y otros servicios de la compañía, de acuerdo con Bloomberg.

Sin embargo, un paquete no sería un muy buen negocio especialmente para distribuidores de revistas y periódicos afiliados a News Plus. El paquete reduciría el precio del servicio y por ende el dinero para distribuidores también sería menos, agrega el reporte.

Actualmente Apple ofrece a los usuarios una suscripción mensual por cada uno de estos servicios por los que suscriptores deben pagar US$10 por Apple Music, US$10 por News Plus y US$4.99 por Apple TV Plus. El precio puede variar, dependiendo si la suscripción es para estudiantes o para una familia.

Apple lanzó un paquete para estudiantes que incluye Apple Music y Apple TV Plus por US$4.99 al mes. Pero el nuevo paquete que incluiría los tres servicios, sería mucho más conveniente para usuarios que no son estudiantes y que también están suscritos o se quieren suscribir a News Plus.

Apple no dio comentarios a Bloomberg.

Apple quiere lanzar un paquete de servicios similar a lo que Amazon hace al ofrecer Prime con acceso a música, series y videos, libros en demanda y entregas rápidas y gratuitas en ciertos productos. Apple podría ofrecer algo similar con acceso a revistas y periódicos, series, películas y música y queda la opción también de agregar almacenamiento en iCloud.