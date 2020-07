Apple adquiere los derechos de la película de Jake Gyllenhaal: reporte

Jay Maidment

Apple TV Plus ampliará su catálogo con otra gran producción.

La compañía de la manzana ha adquirido los derechos de Snow Blind, película que será protagonizada por Jake Gyllenhaal y dirigida por Gustav Moller, según Deadline. El medio fuente asegura que Apple adquirió los derechos de la película frente a seis competidores que pujaron también por hacerse con ella. Por el momento se desconoce la cantidad que Apple pagó por los derechos de la película.

Patrick Ness se encargará de escribir el guion de la cinta, mientras que Gyllenhall y su socia en la productora Nine Stories Productions, Riva Marker, la producirán.

Snow Blind será una adaptación de la novela gráfica homónima escrita por Ollie Masters y Tyler Jenkins, que narra la historia de un estudiante de secundaria llamado Teddy, cuya vida en un suburbio tranquilo de Alaska se pone patas arriba cuando publica, de manera inocente, una foto de su padre en la red y descubre que él y su familia están bajo el programa de protección de testigos.

Esta producción se suma a otras propiedades importantes adquiridas recientemente por Apple. A principios de julio, Apple Studios impuso un récord al pagar más de US$120 millones por los derechos globales de Emancipation, una película que protagonizará Will Smith sobre un esclavo fugitivo. La empresa también financiará la próxima película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, Killers of the Flower Moon.