El iPhone XR se alista para su llegada el 19 de octubre

Apple ya tiene luz verde de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para vender su teléfono iPhone XR, el último de los tres nuevos celulares de Apple que falta por llegar al mercado.

El teléfono de 6.1 pulgadas ya tiene su registro ante la FCC, un trámite obligatorio para todos los productos de telecomunicaciones vendidos en Estados Unidos. El iPhone XR saldrá en preventa el 19 de octubre con un precio base de US$799 y se espera que sea este modelo el más vendido de los tres nuevos celulares.

Al cierre de edición, Apple tenía en su sitio un aviso en la página Web del iPhone XR que leía: "El iPhone XR no ha sido autorizado como es necesario por la Comisión Federal de Comunicaciones. El iPhone XR no está, y no estaría, ofrecido a la venta o renta, hasta que se obtenga la autorización".

Apple presentó el XR junto al XS y XS Max a principios de septiembre, pero el XR se está lanzando un mes después sin una explicación oficial. Según algunos reportes, el XR se habría retrasado por problemas en su manufactura, y Apple habría optado por retrasar su lanzamiento antes que no tener suficientes unidades del celular.

Analistas estiman que el iPhone XR será el modelo más vendido de Apple este año. El XR es una interesante opción por tener el mismo procesador de los XS, el mismo sistema TrueDepth en la ceja frontal, los efectos de desenfoque y la apertura variable, y una pantalla con delgados biseles.