Apple en 2018: cinco preguntas que debemos hacernos

Este año pasado fue uno de los más activos de Apple –y 2018 podría ser todavía más ajetreado.

En 2017, Apple renovó su popular teléfono inteligente por primera vez en años con el iPhone X, eliminando el botón de inicio e integrando una pantalla OLED que se extiende por todo el frente de la pantalla. También este año, Apple mostró su nueva bocina inteligente, la HomePod, y actualizó su Apple Watch. Las ventas del iPad incluso comenzaron a subir de nuevo, por primera vez en aproximadamente tres años.

La compañía va a tener una tarea difícil para superar todo eso en 2018. Apple finalmente comenzará a vender la HomePod, presumiblemente modernizará su computadora Mac y presentará a los sucesores del iPhone X.

Suena simple, ¿verdad? Bueno, pues tenemos algunas preguntas para Apple el próximo año.

¿Cómo lucirá su linea de iPhone?

Cuando Apple lanzó el primer iPhone, en 2007, parte del atractivo del gadget era que era un dispositivo para todos. Podrías tener el mismo iPhone que los jugadores de baloncesto o las estrellas de cine, suponiendo que pudieras pagar la etiqueta de precio de US$500.

Poco a poco, sin embargo, Apple comenzó a expandirse. Ahora hay de todo, desde un iPhone SE de US$349 que denomina "barato", hasta la versión de US$1,150 del iPhone X, y una gran cantidad de opciones en medio. La compañía también ha mantenido los modelos antiguos como opciones más baratas para los consumidores, no solo en los mercados occidentales, sino también en mercados más nuevos como India y China.

Los primeros rumores dicen que Apple el próximo año podría lanzar tres teléfonos de gama alta que se parecen al iPhone X, así como una continuación del iPhone SE.

El resultado podría ser una línea de iPhone que es más variada que nunca. Esto también plantea la pregunta de cuál será el modelo más antiguo que la empresa mantendrá a medida que avanza a la próxima generación. ¿Se mantendrá con los tres nuevos modelos?

La adopción del look del iPhone X en tres nuevos modelos de iPhone sugiere que el botón de inicio podría desaparecer más rápido de lo que pensábamos.

¿Qué pasará con Siri? ¿Será más inteligente en el hogar?

Apple supera a sus rivales en el mercado con su asistente digital Siri, un software de inteligencia artificial que permite que las máquinas actúen más como los humanos. Pero Amazon y Google han superado a Siri con sus propios asistentes, gracias a la proliferación de bocinas inteligentes para el hogar.

Amazon, con sus bocinas inteligentes Echo y su asistente de voz de Alexa, ahora se ha apoderado del mercado. Desde el lanzamiento de la Echo a finales de 2014, Amazon ha vendido unas 20 millones de bocinas inteligentes en Estados Unidos, ocupando el 73 por ciento de ese mercado, según datos de Consumer Intelligence Research Partners.

Apple ya llegó tarde, y en noviembre retrasó el lanzamiento de su HomePod, que le ayudaría a competir con Echo, Google Home y algunas otras bocinas inteligentes de compañías como Sonos. Incluso cuando el HomePod finalmente se lance en 2018, Siri será solo una pequeña parte del dispositivo.

Aunque el mercado de la casa inteligente todavía está en pañales, Apple podría estar perdiendo una gran oportunidad si se demora mucho más tiempo en hacer las cosas bien. Y tiene que encontrar la manera de hacer que Siri no solo sea lo suficientemente inteligente como para reproducir la música que quieres, sino también lo suficientemente confiable como para cerrar las puertas de tu casa.

"Siri tiene que trabajar muy bien en la HomePod", dijo el analista de Technalysis Research, Bob O'Donnell. "Si no lo hace, eso será un duro golpe para la evolución de Siri".

La investigación de O'Donnell mostró que el 50 por ciento de las personas que tienen bocinas inteligentes en casa usan sus asistentes personales al menos una vez al día. En los teléfonos inteligentes, solo el 30 por ciento de las personas usa su asistente digital todos los días.

Apple necesita asegurarse de que Siri se vuelva más inteligente y más útil – y eso deberá ocurrir rápido.

¿Qué hay de la realidad aumentada y la realidad virtual?

Apple finalmente dio el paso en la realidad aumentada con el lanzamiento de su software iOS 11 y su interfaz de programación de realidad aumentada, ARKit. La tecnología superpone imágenes digitales en el mundo real usando equipos especiales o tu teléfono. En el caso de Apple, RA significa nuevas aplicaciones interactivas, como el software de Ikea que le permite amueblar virtualmente su apartamento, o el software Pokémon Go que te permite capturar monstruos digitales más reales.

Cook comparó la realidad aumentada con el impacto del teléfono inteligente en la población mundial. "No tenemos que pensar que el iPhone tiene que ver con un cierto mercado demográfico, nacional o vertical: es para todos", dijo Cook durante una entrevista con The Independent este mismo año. "Creo que la RA es así de importante; es enorme".

Hasta ahora, hay alrededor de 1,000 aplicaciones de AR disponibles para iPhone y iPad. Para que la tecnología sea tan grande como lo predice Cook, esa cifra debe aumentar.

Junto con impulsar el software de realidad aumentada, se rumora que Apple está trabajando en unas gafas para la realidad aumentada. No está claro cuándo algo así podría llegar al mercado o cómo evitaría los problemas que Google vio con su Google Glass.

Apple tampoco ha hecho ningún movimiento hacia la realidad virtual, a pesar de que rivales como Samsung, HTC y otros impulsan la tecnología que te hace sentir que estás en un mundo diferente.

¿Qué tanto entrará Apple en el negocio del entretenimiento?

Apple solía proporcionar uno de los principales lugares para comprar películas y música: iTunes. Ahora está haciendo parte de ese contenido, también. La compañía ha lanzado programas de TV originales a través de su servicio Apple Music, y sus esfuerzos están creciendo. Por ejemplo, Apple ha firmado un acuerdo para lanzar una serie dramática protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, y otra serie de Steven Spielberg.

La compañía no se había tomado en serio la publicación de contenido original como Amazon, Netflix y otros. Algunos de los programas obtuvieron críticas mixtas, como su reality show de aplicación de aplicaciones Planet of the Apps.

Pero a medida que el video se vuelve más importante, Apple podría hacer aún más.

La pregunta más interesante es si puede lanzar su propio servicio de video o bien ofrecer videos a la carta. Tal vez Apple TV, una vez considerada como un hobby por la compañía, se convertirá en un punto focal.

¿Llegará touch a la Mac de una manera más importante?

Año con año, Apple niega las especulaciones de que fabricará una Mac con pantalla táctil o incluso una híbrida Mac-iPad. Dice que esa no es la mejor manera para que las personas interactúen con sus computadoras.

En cambio, su solución de 2016 fue la integración de una tira sensible al tacto llamada Touch Bar en su nueva MacBook, además de darle a su iPad más funcionalidad similar a la computadora. La barra táctil, que reemplazó las teclas de función normales en la fila superior del teclado del MacBook Pro, se puede programar para acceder rápidamente a cosas como emojis. Se ilumina con un menú de botones, controles deslizantes, diales y herramientas, que cambian con la aplicación que está utilizando.

Pero la llamada de Apple para agregar más touch a sus computadoras no ha disminuido. La Touch Bar tiene algunos admiradores y algunos enemigos, y el iPad Pro no acaba de convertirse en un verdadero reemplazo de una PC para muchas personas.

"Los consumidores cada vez más quieren tocar la pantalla de sus [computadoras]", dijo la analista de Creative Strategies, Carolina Milanesi. "¿La Mac se va a quedar afuera?"