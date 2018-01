El lío en el que se metió Apple por los problemas con las baterías de sus iPhone podría costarle a la compañía 16 millones de unidades en 2018, según el análisis de la firma de inversión Barclays Capital.

Ese estimado asume que el 10 por ciento de las personas con un iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y SE optará por reemplazar sus baterías por US$29 en vez de comprarse una teléfono nuevo. Eso se traduce a unos 16 millones de iPhone menos que se venderían este 2018, según Barclays, o el equivalente de US$10,300 millones en pérdidas de ingresos.

El 20 de diciembre Apple confesó que el sistema operativo iOS ralentiza el desempeño de los celulares viejos. La compañía dijo que iOS hace esto para contrarrestar los problemas con la duración de las baterías de litio. Cuando una batería es vieja no puede aguantar una carga igual a cuando es más nueva, y causa que el celular se apague repentinamente. El software de Apple previene que ocurra eso.

La semana pasada Apple se disculpó por no comunicar sus intenciones y redujo el costo de comprar una batería nueva, sin garantía, por US$50. La gigante de Cupertino agregó que una actualización próxima de iOS le dará más información a los usuarios sobre el desempeño de la batería de sus iPhone.