Apple sigue trabajando en un iPhone con sensores debajo de la pantalla

Apple sabe que quieres un iPhone sin notch y con biseles más delgados.

La firma de Cupertino obtuvo una patente que describe la colocación de sensores debajo de la pantalla, característica que permitiría a Apple reducir los biseles y quitar o minimizar la ceja en la parte alta de la pantalla. La patente fue descubierta por el confiable sitio AppleInsider.

La patente menciona que los sensores pueden estar integrados o debajo de una pantalla y no necesariamente se habla de una pantalla para el iPhone, lo que eleva las posibilidades. Esta tecnología podría usarse para el iPad, la Mac e incluso para el Apple Watch.

Apple estaría probando varias formas de esconder los sensores. Otra de las ideas sugeridas en la patente menciona la colocación de un mismo sensor en varias partes del bisel, para que cuando el usuario esté tapando uno o más de los sensores, uno de los que están descubiertos pueda hacer el trabajo.

Apple, como siempre, no da comentarios sobre patentes.

El registro de estas ideas no siempre se traducen a productos o funciones finales que llegarán al consumidor. En realidad, las compañías suelen hacer estos registros para proteger sus ideas y evitar que sus rivales las copien y lleven al mercado.

La patente no quiere decir que un iPhone del futuro tendrá los sensores debajo de la pantalla, aunque bien podría suceder. Algunas fabricantes como Xiaomi, han confirmado y anunciado ya prototipos de teléfonos que esconden cámaras y sensores debajo de la pantalla, sin afectar los pixeles, resistencia o calidad de la misma. No es una idea descabellada pensar que Apple hará lo mismo para no abandonar el reconocimiento facial Face ID y al mismo tiempo eliminar el notch.