Los teléfonos plegables son el futuro -y también el presente- del mercado de la telefonía móvil. Los principales fabricantes están trabajando duro por lanzar al mercado sus primeros celulares plegables y aunque Samsung ha sido la primera con su Galaxy Fold, el resto le siguen de cerca.

Parece que Apple tampoco querría quedarse fuera de ese mercado, ya que según un reporte de The Verge, la compañía de la manzana presentó la pasada semana una patente con lo que podría ser un futuro iPhone plegable en la Oficia de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

La imagen mostrada en la solicitud de patente de Apple nos deja ver una pantalla con bisagras que se puede doblar a la mitad y también en tercios.

The Verge señala que en la solicitud de patente, Apple especifica que dicha pantalla se podría utilizar en cualquier tipo de dispositivo, desde teléfonos y tabletas hasta computadoras portátiles.

No es la primera vez que suenan rumores al respecto de este asunto.

Un reporte de CNBC del año pasado, basado en los comentarios de un analista de Wall Street, ya recogió esta idea. Según CNBC, el iPhone plegable de Apple podría lanzarse en 2020.

Pero recordemos que tanto esta información como la patente mencionada anteriormente no son concluyentes, así que por el momento, debemos tomar estos datos con cautela.

