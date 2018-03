Apple desaparecería el 'notch' del iPhone en 2019: reporte

Agrandar Imagen CNET

Apple eliminaría la criticada lengüeta (notch) del iPhone X en el teléfono que presentará en 2019, de acuerdo con un reporte del medio asiático ET News.

El reporte cita "fuentes en la industria", y aunque ET News suele ser un medio confiable, la información debe tomarse con cierto escepticismo, dado que faltarían casi dos años para conocer dicho teléfono.

ET News también dice que Apple estaría analizando diversos diseños de pantallas OLED para eliminar la lengüeta. Incluso, dice, sus fuentes sugieren la posibilidad de que Apple opte por hacer pequeñísimos orificios en la pantalla, o use una tecnología llamada Black Matrix de la que no se dan detalles.

Samsung tiene una patente que se relaciona a la primera idea en la cabeza de Apple. Como una forma de evitar la lengüeta en sus celulares, Samsung patentó el uso de hoyos en la parte superior de la pantalla para dar espacio a las cámaras y el auricular o bocina.

Apple no respondió de forma inmediata a la solicitud de comentarios de CNET en Español.

Apple tuvo que dejar la lengüeta en el iPhone X presentado a fines del año pasado para dar espacio a TrueDepth, el grupo de cámaras y sensores en la parte alta de la pantalla. Sin embargo, esta característica fue ampliamente criticada — aunque CNET en Español concluyó que el notch pasa desapercibido con el uso.

A pesar de las críticas, algunos fabricantes de celulares están optando por usar una lengüeta similar en sus teléfonos de este año como una forma de ampliar el tamaño de la pantalla sin sacrificar los sensores frontales.

Apple, por su parte, está intentando hacer la lengüeta más pequeña en los teléfonos a lanzar este año, según reportes. Conforme avanza la tecnología, los sensores se pueden hacer de menor tamaño y así la lengüeta puede 'adelgazar'. De confirmarse, al menos estos modelos con una lengüeta reducida se presentarían en el otoño de este año.