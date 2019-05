El iPhone con módem de Apple llegaría hasta 2025: reporte

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El iPhone eventualmente usará un módem diseñado por Apple, pero tomará más tiempo de lo pronosticado.

De acuerdo con un nuevo reporte de The Information, Apple está contactando a ingenieros sobre este proyecto e indicando que el módem propio no estará listo sino hasta 2025, cuatro años más de lo que algunos reportes sugerían.

Apple ha estado en planes de crear su propio chip de conectividad por problemas de Intel y por conflictos con Qualcomm, los cuales ya parecen haber llegado a buen puerto — al menos legalmente. Apple quiere desarrollar sus chips propios para prescindir de Intel o Qualcomm, según otros reportes.

Al no estar lista aún, Apple usará procesadores de Qualcomm para su primer iPhone 5G, pronosticado para 2020 o 2021. Ahora que se limaron asperezas, Apple puede usar procesadores de Qualcomm como solía suceder antes de los conflictos entre ambas. Reportes apuntan a que Apple hizo las pases con Qualcomm al no tener listos sus procesadores propios y al ver que Intel no tiene la tecnología suficiente para competir con Qualcomm.

Sin embargo, Intel dijo a The Information que ya hay varias compañías interesadas en su tecnología 5G en módems a futuro y el reporte agrega que Apple podría ser una de las empresas clientes.

El reporte de The Information también menciona los problemas que tuvo Apple al tratar de que Intel fuera proveedora de procesadores a las más recientes generaciones del iPhone. Si bien previos reportes sugerían que los problemas comenzaron apenas se pensó en el iPhone con 5G, The Information dice que habrían comenzado desde los iPhone XS.

Reproduciendo: Mira esto: Tecnología 5G: Preguntas y respuestas