El iPhone LCD tendrá biseles más gruesos que el iPhone X: reporte

El nuevo iPhone de 6.1 pulgadas se parecerá al iPhone X, pero con biseles más gruesos.

El sitio asiático DigiTimes dice que las pantallas OLED necesitan de un bisel de entre 2.0mm y 2.05mm, mientras que los celulares con LCD necesitan de un bisel de al menos 4.0mm y 4.5mm de grosor.

El bisel necesario en el iPhone de 6.1 pulgadas hará que el marco sea más grueso que en el iPhone X, pero no tanto como con el iPhone 8 o anteriores celulares de Apple. Apple, según rumores, usará pantalla LCD en el iPhone de 6.1 pulgadas para no venderlo a un precio tan elevado como el iPhone X o el iPhone X Plus.

Apple no da comentarios sobre rumores.

La compañía de Cupertino se aproxima a uno de sus eventos más importantes en el otoño de este año. La compañía supuestamente lanzará tres teléfonos: dos con pantalla OLED de 5.8 pulgadas y 6.5 pulgadas, y otro de 6.1 pulgadas con pantalla LCD.

El iPhone de 6.1 pulgadas, del que se desconoce si usará la X en el nombre o llevará la nomenclatura de números como el iPhone 8, será el modelo más barato de los tres. El teléfono podría tener menos poder de procesamiento, pero se rumora que con un precio de entre US$600 y US$700 será el teléfono más vendido de Apple.