iPhone de 2019: Esto es lo que queremos ver

Agrandar Imagen iDropNews/Martin Hajek

El 2018 nos trajo no dos, sino tres nuevos iPhone. Y aunque el iPhone XS Max se consolidó como mi teléfono favorito del año, espero que Apple se ponga las pilas para el siguiente año y se dé cuenta que sus rivales están haciendo muy bien las cosas y la empresa debe volver a hacer lo mismo.

Aunque este año hemos visto ideas tan locas como pantallas deslizables o plegables, holográficas o con hoyos, yo soy una persona más bien conservadora y no quiero que mi próximo celular tenga ese estilo. En realidad, los cambios que espero no son tanto en el aspecto estético, sino en las funciones a nivel software y, sobre todo, en la cámara.

Cambios en el diseño

Llámenme loco, pero la famosa lengüeta (o notch) no me molesta. De hecho, me molesta más que la espalda del celular no sea totalmente plana y preferiría ver que el iPhone de 2019 deje de tener una cámara protuberante antes que la desaparición de la lengüeta.

Hablando de un cambio estético, el 2019 será el año en el que Apple cambie de diseño en su teléfono. El iPhone X introdujo un nuevo diseño, el XS lo mantuvo con ciertas modificaciones (como las bocinas inferiores, el nuevo tono y las nuevas antenas) y el iPhone de 2019 deberá, en teoría, estrenar diseño.

Luego de ver —y tocar— el nuevo iPad Pro debo decir que Apple debe volver a ese diseño cuadrado de aluminio que ya vimos con el iPhone 4/5 y ahora con el iPad Pro. Qué bonito es estéticamente este diseño y qué bien se siente en la mano — no es tan resbaloso como el del X/XS y es sumamente bello, además de apelar a los corazones nostálgicos de los usuarios que (como yo) también recuerdan con cariño al diseño del iPhone 4.

Agrandar Imagen Reddit

Si Apple decide mantener la lengüeta en la pantalla (que no me molesta, como ya comenté) quizá veamos su tamaño reducido o lograr que los biseles (que ya son muy delgados) puedan hacerse aún más pequeños.

El diseño del iPhone XS me gusta bastante, así que no veo una razón para cambiar de materiales. Sé que 2019 será un año de cambio de diseño, así que solo espero que Apple (liderado por Jony Ive) se decidan por un diseño como el del nuevo iPad Pro. Y hablando del iPad Pro, también espero que el iPhone tome una de sus características: el puerto USB Tipo C; esto ayudará a que un solo cable (el cable Tipo C) permita cargar el iPhone, el iPad y una MacBook.

Una cámara renovada

El iPhone XS tiene una cámara estupenda, pero no es la mejor en la industria. Yo lo sé, tú que estás leyendo esto lo sabes, los expertos como DxOMark lo saben y en Apple también lo saben. Google está haciendo el mejor trabajo (y su celular solo tiene una cámara) así que Apple necesita mejorar en ese aspecto para no solo tener en el iPhone la cámara más usada del mundo, sino también la mejor de entre sus competidores.

No es necesario que el iPhone de 2019 tenga tres cámaras; Google tiene una sola cámara y hace un trabajo estupendo. Sin embargo, si para mejorar la cámara es necesario agregar un lente, pues que se haga.

¿Y cómo mejorar la cámara del iPhone XS? En lo personal, me gustaría ver varias mejoras: quisiera ver que Apple permita que un nuevo lente gran angular pueda tomar fotos amplias, como ya lo hace el LG G7 o el efecto de una GoPro.

Otro de los aspectos a mejorar es en el desempeño en ocasiones de poca luz o de noche. Ya vimos lo espectacular que es Night Sight de los teléfonos Pixel, así que espero que Apple haga algo similar en el nuevo iPhone.

En el tema del video creo que Apple hace un buen trabajo, así que solo tengo un requisito: agregar el modo Retrato en los videos. Sería increíble poder grabar con el iPhone con el mismo efecto como si estuviera utilizando una cámara DSLR y un lente de 50mm con un bokeh espectacular.

Nuevas funciones

iOS es el sistema operativo con el que mejor me adapto, no solo porque forma parte del ecosistema de la Mac, iPad, HomePod y Apple TV, sino también porque me parece el más fácil de usar, más seguro y con la mejor interfaz. El problema en los años más recientes es que iOS simplemente no ha mejorado en funciones tanto como Android, por ello me gustaría que iOS 13 mejore sustancialmente en nuevas funciones.

La multiventana es una de las funciones que más he solicitado, pues permitiría tener dos apps abiertas al mismo tiempo, algo que podría ser de mucha utilidad sobre todo en un teléfono como el iPhone XS Max que tiene una inmensa pantalla de 6.5 pulgadas. Smart Lock de Android, que permite entrar al teléfono al estar conectado a un dispositivo WiFi o Bluetooth de confianza, sería de mucha utilidad como un segundo método de desbloqueo de un nuevo iPhone.

No es una nueva función, pero me gustaría que el nuevo iPhone tenga una nueva interfaz que permita modificar la rejilla de apps y poder colocar no solo apps donde queramos, sino también widgets. Además, con la llegada de los XS, me gustaría ver un modo de noche que oscurezca la pantalla porque es bueno en pantallas OLED para ahorrar el consumo de batería pero también mejoraría la visibilidad de la pantalla en escenarios de poca luz — y un modo oscuro también es muy bello, como lo hemos visto en Android y hasta en macOS Mojave.

iOS 13 debe mejorar en mucho, pero creo que agregando la multiventana, reproducir videos minimizados (PiP), Smart Lock, un modo oscuro y permitir más personalización en la pantalla de icono será suficiente como para mantener felices y contentos a todos sus usuarios.

Ya dejen de subir los precios

Aunque el iPhone XS cuesta lo mismo que el iPhone X, el iPhone XS Max subió su precio base a US$1,099 y se entiende porque necesita una pantalla más grande, tiene más RAM y más batería, pero US$999 ya era de por sí bastante dinero como para volver a subir el precio.

Me gustaría ver que Apple, por primera vez, incluya en la caja del producto algo más que un miserable cable de carga. Tomando en cuenta el precio de US$999 o US$1,099, comprar el nuevo iPhone y ver unos AirPods o hasta el cargador de carga rápida (que actualmente Apple vende por separado) incluidos en la caja sería una buena noticia para los compradores y hasta una forma más sencilla de excusar el precio.

Ahora es tu turno de contarme qué te gustaría ver en el iPhone insignia del próximo año.