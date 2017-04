​Apple quiere que el iPhone del futuro sea de materiales reciclados

Agrandar Imagen Zoran Milich/Getty Images

¿Imaginas un iPhone hecho enteramente de materiales reciclados? Algún día podría hacerse realidad. Apple dio a conocer su Informe de Responsabilidad Ambiental 2017, a propósito del Día de la Tierra, en el que la empresa asegura que entre sus prioridades se encuentra detener la minería para sus productos.

La principal razón por la que la empresa quiere hacer esto es básicamente porque "el cambio climático es innegable", según resaltó en el informe. "Los recursos de la Tierra no durarán para siempre, y la tecnología debe ser segura para que la gente la use, no cuestionamos estas realidades, nos desafiamos a preguntar qué podemos hacer en cada parte de nuestro negocio".

Apple comenzó a preocuparse cada vez más por el ambiente desde finales de los noventa, cuando se encontraba al final del top de 10 de empresas tecnológicas más verdes de Greenpeace, que este año la ha situado en el puesto número 1. En el 2011 con la llegada de Tim Cook a la presidencia ejecutiva, la compañía dio un empuje importante a las prácticas verdes para toda la cadena de producción, desde sus edificios alimentados por paneles solares hasta reglas más estrictas para los fabricantes de sus dispositivos en China y otros lugares del mundo.

Ahora, el informe deja claro que la empresa quiere seguir impulsando objetivos cada vez más ecológicos, aunque Apple no sabe exactamente cómo va a lograrlo.

"En realidad estamos haciendo algo que rara vez hacemos, lo cual es anunciar una meta antes de que hayamos terminado de averiguar cómo hacerlo", dijo a Vice la vicepresidente de políticas, medio ambiente y políticas sociales de Apple, Lisa Jackson. "Así que estamos un poco nerviosos, pero también pensamos que es realmente importante, porque como sector creemos que es donde debería ir la tecnología".

Desde luego, en la actualidad la mayor parte de los componentes de un iPhone no son reciclados, pero el objetivo es que en el futuro puedan comenzar a mezclarse metales que sí lo sean con otras piezas y productos.

"Estamos comprometiéndonos como empresa a no necesariamente tener que sacar provecho de la tierra para todo lo que necesitamos", dijo Jackson.

¿No te preocupa el medio ambiente? Debería. Un informe de la Universidad de las Naciones Unidad (PDF) publicado a principios de este año revela que menos del 16 por ciento de los desechos electrónicos mundiales fueron reciclados en 2014. Y aquí un dato más alarmante: la cantidad de desechos electrónicos en Asia no ha hecho más que aumentar más del 63 por ciento en los últimos cinco años.