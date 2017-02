¿Estaría Apple ante la misma pesadilla que azotó a Samsung con el Galaxy Note 7? Ni cerca, pero al menos el caso de un iPhone 7 Plus que explotó esta semana ya está siendo investigado por la compañía.

De acuerdo con Mashable, el iPhone de la usuaria @briannaolivas_ en Twitter sufrió una explosión y el video y fotografías fueron publicados en la red social.

Al parecer, los problemas con el iPhone comenzaron esta semana, cuando la chica despertó por la mañana y dijo -- todo esto según Mashable -- que el iPhone no quiso encender; ante esto, la chica acudió a una tienda Apple y los empleados dijeron que todo estaba bien y el teléfono siguió operando con normalidad.

A la mañana siguiente, el teléfono comenzó a calentarse, se escuchó un ruido extraño desde dentro y el teléfono comenzó a sacar humo mientras la carcasa y el aluminio se achicharra. Lo sucedido quedó grabado en un video que ya suma más de 1 millón de vistas.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69