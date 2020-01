Apple: Solo te pido una cosa para el iPhone 12

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Mi iPhone, ahora mismo un iPhone 11 Pro Max, es mi herramienta preferida para trabajar. Desde ahí me informo de lo que pasa en el mundo, estoy en contacto con mis seres queridos y puedo compartir las fotos que hace su espectacular triple cámara trasera. Y a pesar de que el iPhone 11 Pro complace en casi todo lo que había querido, aún hay un tema pendiente.

Lo que pido no es nada del otro mundo, digamos un teclado holográfico (que tanto hemos visto en el video falso más visto del iPhone) y tampoco quiero que el notch desaparezca porque amo desbloquear mi iPhone con mi rostro. Lo único que quiero, en realidad, es algo tan sencillo que Android lo tiene desde hace muchos años.

Obviamente hay cosas que sé que se mejorarán con el iPhone 12 como el diseño, el procesador, las cámaras y la duración de la batería. Así que no me pongo a pedir por esos cambios que obviamente llegarán en el otoño. Mi petición es más exacta porque han pasado varios años en los que Apple no agrega esta función.

La característica que estoy pidiendo es simple: la multiventana.

La multiventana permite tener dos aplicaciones abiertas y ejecutándose al mismo tiempo. Esto ya es posible en Android en teléfonos gama media y gama alta, así que no se trata de una excusa acuñada al poder de procesamiento.

El iPhone es una de mis herramientas principales de trabajo, y la multiventana me ayudaría muchísimo en ser más efectivo. En un lado de la pantalla abrir Spark para ver todos mis correos y en una segunda ventana —ocupando la otra mitad de la pantalla— tener una ventana para redactar un correo. O qué tal Twitter, con una ventana leyendo toda mi página principal y en una segunda ventana redactar un nuevo tuit o seguir agregando tuits a un hilo. El sueño hecho realidad.

Cuando uso un teléfono Android, por ejemplo, lo que más uso es la pantalla dividida con Google Maps y en una segunda ventana Gmail para ver mis correos más importantes y al mismo tiempo tener un ojo puesto en la ruta hacia mi siguiente reunión.

Estas son solo algunos de los miles de casos de uso que podrían ocurrir, pero que no están sucediendo porque Apple simplemente no quiere agregar la multiventana. O más bien Apple no quiere agregarlo *en* el iPhone, porque en el iPad esto ya es posible.

El iPad también tiene otra función que pido —y ruego– que llegue al iPhone y eso es Picture-in-Picture, también conocido simplemente como PiP. Esta función permite tener un video en pantalla minimizada que te sigue por todas partes del sistema. Algo así ya existe en aplicaciones como WhatsApp o Twitter, pero quiero que se permita en todas las aplicaciones. De esta manera podré seguir viendo mis correos mientras veo el episodio más reciente de The Morning Show en Apple TV Plus.

Y bueno, ya que posiblemente mis plegarias no serán escuchadas, tengo una petición más para los oídos sordos en Cupertino: por favor agreguen el color azul marino a la paleta de colores del iPhone 12.

Reproduciendo: Mira esto: El iPhone 12 podría incluir los AirPods en la caja