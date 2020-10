Evento iPhone 12: Lo que Apple lanzará y lo que no llegará

Apple por fin nos invitó a su evento de lanzamiento del iPhone 12 el 13 de octubre. Ese día esperamos cuatro dispositivos estrellas, y algunas sorpresas que te comentaré más adelante, aunque quiero comenzar por los dispositivos que no debes esperar este año.

No habrá un iPhone plegable

Muchos me lo preguntan en redes sociales pero no. No esperes un iPhone plegable o ni siquiera una pista de este dispositivo, de momento.

Si bien es cierto que esta semana conocimos una nueva patente de una pantalla que se repara sola y que podría ser utilizada para el iPhone plegable y hay muchos otros reportes, este dispositivo no se anunciará este año, no solo porque estamos en medio de una pandemia, sino porque Apple se toma con mucha precaución este tipo de anuncios, y aunque Samsung ya lleve varios celulares lanzados, Apple no se va a dejar apresurar y se va a tomar su tiempo.

Todo parece indicar que veremos el iPhone plegable en 2021. Tampoco debemos esperar en este evento la HomePod 2.

Personalmente no creo que la primera generación fuese tampoco muy popular, pero en este momento Apple parece concentrar sus esfuerzos en dispositivos más económicos, así que aunque no veríamos la sucesora de esta bocina enorme, sí podríamos obtener un dispositivo de sonido diferente.

No veremos una Mac con chip Apple Silicon

Lamentablemente no creemos que en este evento de Apple logremos ver una Mac con el chip Apple Silicon. Podríamos ver un avance, pero no está claro que conozcamos el nuevo dispositivo como tal, aunque el mismo podría ser anunciado más adelante, ya que Apple dijo que veríamos estas computadoras antes de finalizar el año.

MacRumors cree que podríamos ver nuevas Macs con chips ARM, pero en ese caso, mejor que Apple ni se moleste en meterlas en el evento, ¿no?

Pero entonces, ¿qué esperamos del evento de Apple del 13 de octubre?

Cuatro iPhone 12

Llegarán, como sabes, cuatro modelos iPhone 12 y la invitación al evento hace alusión a la velocidad, así que suponemos que el chip A14 Bionic será el más rápido de la historia de Apple, sobre todo porque la empresa está apostando cada vez más a los videojuegos.

Se espera que el iPhone 12 mini de 5.4 pulgadas y el iPhone 12 de 6.1 pulgadas salgan a la venta primero y luego llegarían los Pro y Pro Max —claro, suponiendo que estos fuesen sus nombres oficiales.

La HomePod de Apple reproduce música y controla tu hogar inteligente

Nueva HomePod mini

No había tantos rumores, pero Apple sabe que se está quedando atrás en la casa conectada y también con las bocinas, así que en vez de lanzar una HomePod 2 demasiado cara, el gigante de Cupertino podría replicar el mismo diseño de la HomePod original en un dispositivo más pequeño y llamarlo —por qué no— HomePod mini.

La HomePod original se lanzó en 2017, así que ya es hora de que Apple haga algo al respecto. No sabemos cuánto podría costar esta HomePod pequeña, pero la original vale US$349, así que esperamos que Apple la ponga a un precio como el de la nueva Nest Audio, que es de unos US$100.

AirPods Studio

Algo que también esperamos en este evento de Apple son los nuevos AirPods Studio. Aunque hay rumores encontrados al respecto de estos dispositivos, hubo algo que nos hizo activar las alarmas.

Apple dejó esta semana de vender audífonos y bocinas de terceros en su sitio Web, lo que sin dudas parece ser un indicativo de que algo trama: la HomePod mini y los AirPods Studio podrían ser el reemplazo de esas ventas que antes hacía la empresa de dispositivos de terceros.

Por cierto, esperamos que estos audífonos sean caros y que superen los US$300.

Y, por último, esperamos que en este evento de Apple también se presenten los AirTags. El pequeño dispositivo que servirá para encontrar objetos perdidos podría ser lo más barato que la compañía anuncie en el evento, ya que tendrían un precio de US$50.