Apple lanzará un teclado para iPad con trackpad incluido: reporte

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple está trabajando en un teclado para el iPad e incluiría un trackpad, de acuerdo con el medio The Information.

Foxconn, el mismo fabricante que produce la mayoría de iPhones, sería el encargado de hacer este nuevo teclado que se vendería como accesorio para el iPad, de acuerdo con el reporte. Apple planea lanzar el nuevo teclado con trackpad en algún momento de este año, asegura la publicación, del que hace eco el confiable sitio 9to5Mac.

El nuevo teclado sería anunciado junto a un nuevo modelo de iPad Pro este año, dice The Information. El iPad Pro es la tableta de Apple con las mejores especificaciones. Se espera que Apple anuncie al menos dos versiones del iPad Pro, una con tres cámaras en la primera mitad del año, y una segunda versión, ahora con conectividad 5G, en la segunda mitad.

El posible lanzamiento de un teclado con trackpad incluido llega luego de que Apple lanzó el año pasado iPadOS, un sistema operativo para las tabletas de la compañía y que habilita de forma nativa la posibilidad de usar un ratón inalámbrico con un iPad compatible.

La presencia de un trackpad oficial para el iPad sería una fuerte declaración de Apple para posicionar su tableta como una alternativa a la Mac. Actualmente, un iPad Pro tiene el mismo —o más— poder que una MacBook, pero sus limitantes están en la poca compatibilidad con hardware y software de terceros.

El reporte de The Information no es el único que habla sobre un nuevo y potenciado teclado de Apple para el iPad. DigiTimes dijo en enero que Apple trabaja en un Smart Keyboard para el iPad Pro, con teclas retroiluminadas, una característica que no ha estado presente en esos teclados —solo existe en los teclados de las MacBook.

Apple no da comentarios sobre reportes.