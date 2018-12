¿Tu iPad Pro parece doblado? Apple dice que eso es normal

Agrandar Imagen CNET

Si gastas al menos US$799 en uno de los nuevos iPad Pro de 11 y 12.9 pulgadas, lo menos que esperarías es que tu nueva tableta esté doblada cuando la sacas de la caja. Pero esto le está sucediendo a varios compradores de la tableta y Apple ya explicó el porqué.

La compañía de Cupertino confirmó a The Verge que algunos iPad Pro se están distribuyendo con un ligero doblez en el chasis, pero se trata de un efecto por el proceso de manufactura que no debería empeorar con el tiempo o afectar el desempeño del iPad. The Verge dice que Apple no considera un defecto a esta anomalía.

Sin embargo, múltiples usuarios —incluyendo un reportero de The Verge— reportan el suceso desde el momento de sacar la tableta de la caja. En los foros del sitio MacRumors (con pruebas de este doblez en imágenes), múltiples usuarios especulan que los modelos LTE y en especial la versión de 12.9 pulgadas son los más propensos a estos dobleces. Otros usuarios afectados dicen que han notado este doblez con el paso de una o dos semanas de uso.

Apple dice que el doblez no afecta al desempeño, pero aquellos usuarios que quieran devolver el producto o cambiarlo dentro de la garantía, Apple ofrece la devolución del producto por cualquier razón dentro de los primeros 14 días de la compra. Apple dijo a The Verge que no ha visto un incremento en las devoluciones de las nuevas tabletas más allá de lo normal.

La firma de Cupertino, conocida por sus diseños, materiales y procesos de manufactura líderes en la industria, dijo a The Verge que apoya firmemente a su producto y que las acusaciones y críticas a la estructura del nuevo iPad Pro están infundadas. Las unidades de CNET y CNET en Español, ambas de 12.9 pulgadas con LTE, no han mostrado este problema de hardware.

Este suceso hace eco a un video del canal JerryRigEverything publicado pocos días después de que el iPad salió a la venta en octubre y en el que se sometió al iPad Pro a pruebas de estrés y durabilidad. El video se hizo viral porque el iPad Pro se dobló —y rompió— relativamente rápido y con aparente poca fuerza y presión.

El tiempo y la maduración del producto dictará si Apple tuvo razón -o no- en quitar relevancia al asunto. La compañía ya ha experimentado otras situaciones similares. El iPhone 4 estuvo plagado de críticas por mala recepción celular (el famosísimo Antennagate) y Apple lo primero que dijo fue que los usuarios estaban usando mal el celular; pero el problema escaló hasta el punto en que Apple regaló fundas especiales que solucionaban la mala recepción. El iPhone 6 Plus también enfrentó críticas similares, pero en ese caso era porque el dispositivo se doblaba fácilmente (algunos lo recordarán como Bendgate); Apple aceptó el problema de producción y lanzó un programa de reparación.