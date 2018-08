Nuevos iPad Pro con cargador USB Tipo C llegan en septiembre: reporte

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple lanzará nuevos modelos de sus iPad Pro con un nuevo cargador equipado con puerto USB Tipo C, según DigiTimes.

Las dos nuevas tabletas Pro serán de 12.9 pulgadas y de 11 pulgadas, esta última sustituirá al modelo de 10.5 pulgadas anunciado el año pasado. Ambos modelos contarán con un nuevo adaptador de carga de 18W que permitirá una carga más rápida y tendrá conector USB Tipo C, dice el reporte.

El modelo de 11 pulgadas, un tamaño que Apple no ha lanzado previamente, será prácticamente del mismo tamaño de la versión de 10.5 pulgadas que ahora desaparecerá. DigiTimes dice que estas tabletas tendrán biseles más delgados para hacer que su cuerpo sea más pequeño que las generaciones actuales. DigiTimes dice que no hay planes de una actualización para el iPad mini, una tableta que no ha recibido atención desde 2015.

DigiTimes suele ser un medio con fuentes en la cadena de producción y de reputación respetable. El medio asiático también menciona detalles sobre el precio y lanzamiento de la almohadilla de carga AirPower, datos sobre la nueva MacBook y reitera el lanzamiento de tres iPhone bajo la influencia de iPhone X.

Respecto a la AirPower, que ha brillado por su ausencia a pesar de haber sido anunciada hace casi un año, Apple dirá su fecha de venta y develará el precio que oscilará entre US$150 y US$200, dice DigiTimes.

La nueva MacBook de entrada ejecutará el procesador Kaby Lake de 14 nanómetros de Intel, dice el reporte. El precio de esta portátil, a pesar de ser el modelo más asequible, según algunos reportes, será de US$1,200, de acuerdo con el DigiTimes. El medio asiático no dice si esta portátil es la rumorada MacBook Air o será una actualización a la MacBook de 12 pulgadas.

Por último, aunque no menos importante, y quizá el foco del evento para septiembre, DigiTimes reitera el lanzamiento de tres celulares: el iPhone X de segunda generación con pantalla de 5.8 pulgadas, el iPhone X Plus de 6.5 pulgadas y el iPhone LCD de 6.1 pulgadas. Este último modelo sería el más vendido por su precio por debajo de los otros teléfonos y por contar con el desbloqueo facial Face ID.

Apple no da comentarios sobre reportes.