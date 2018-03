Este 27 de marzo Apple convocó a la prensa para un evento relacionado a la educación en donde se espera que muestre una tableta iPad de precio asequible. El evento en Chicago comienza a las 10 a.m. hora local (11 a.m. hora del Este / 8 a.m. hora del Pacífico).

La idea es robarle algo de mercado a las computadoras Chromebook de Google, que se han hecho del segmento escolar en los últimos años. Apple, que tenía una buena y fuerte presencia en ese sector, ha visto las ventas de su tableta debilitarse en los últimos años y perder la posición que tenía en el ámbito de la educación.

Según rumores, la nueva tableta iPad estaría dotada de software y funciones para el salón de clases, y costaría menos que los US$329 que actualmente cuesta el iPad base de 9.7 pulgadas.

