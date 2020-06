iOS 14 y iPadOS 14: Cómo descargar la beta para desarrolladores

Celso Bulgatti/CNET

Durante la conferencia para desarrolladores WWDC 2020, Apple presentó la nueva versión de su sistema operativo, iOS 14 tanto para iPhone como para iPad, llamada iPadOS 14, actualización que llegará con un rediseño de la pantalla de inicio, nuevas habilidades para Siri y un Apple Maps renovado, entre varias funciones más.

El primer despliegue de iOS 14 y iPadOS 14 ya está disponible aunque solo para los desarrolladores que cuentan con una cuenta de paga. Sin embargo, la beta pública llegará en julio y una vez que esta se haga disponible, cualquier persona podrá probar todas las novedades incluidas en en este nuevo sistema operativo.

A continuación te decimos todo lo que necesitas saber para instalar iOS 14 y iPadOS 14.

Advertencia: Esta es una previa para desarrolladores

Aunque el lanzamiento de la beta para desarrolladores es cada vez más estable, no debemos olvidar que el software no se ha lanzado oficialmente y que está en versión beta por una razón: no está terminado. Esto quiere decir que las aplicaciones no son perfectas, que la batería de tu dispositivo puede verse afectada y que quizá tu dispositivo se reinicie con frecuencia y al azar.

Por esta razón es que no te recomendamos instalar iOS 14 o iPadOS 14 en tu dispositivo principal. Nuestra segunda recomendación es que esperes, por lo menos, a la primera versión pública que estará disponible en julio, y que entre más cerca estés de la liberación final el sistema operativo será más funcional.

También deberás recordar que no podrás revertir a la versión anterior fácilmente, por lo que tendrás que restablecer de fábrica tu iPhone o iPad a la última copia de seguridad que creaste con iOS 13, o bien, empezar de cero.

Dicho lo anterior, si no te importa correr riesgos y aún así te la quieres jugar, esto es lo que tendrás que hacer para descargar iOS 14 y iPadOS ahora:

Cómo descargar iOS 14 y iPadOS 14

Primero que nada deberás contar con una cuenta de paga para desarrolladores de Apple, la cual cuesta US$99 al año, y la cual te permite publicar aplicaciones en el App Store y tener acceso a todos los lanzamientos beta del sistema operativo.

De contar con una de estas cuentas, deberás visitar la página del sitio Apple Developer para descargar el software en beta. No existe un archivo de descarga OTA para esta primera beta, por lo que tendrás que instalarla manualmente. Cuando se lance la beta pública de iOS 14, el programa estará disponible aquí, pero tendrás que registrar tu dispositivo e instalar la actualización de manera inalámbrica u OTA.

Dispositivos son compatibles con la beta de iOS 14 y iPadOS 14

Los teléfonos y tabletas que recibirán el nuevo sistema operativo de Apple son el iPhone 6S y modelos actuales, el iPad Air 2 y modelos actuales, todos los modelos del iPad Pro, la quinta generación del iPad o modelos actuales y el iPad Mini 4 y modelos actuales de esta tableta.

Disponibilidad de iOS 14 y iPadOS 14

iOS 14 comenzará su proceso de disponibilidad con una versión beta para desarrolladores y posteriormente llegará en una beta pública para los interesados. Apple no dio la fecha específica, pero el lanzamiento oficial y global para iOS 14 será en el otoño.

Además, de las novedades de iOS 14, Apple también presentó iPadOS 14, TVOS 14, watchOS 7 y reveló que la compañía abandonará los procesadores Intel para añadir procesadores creados y diseñados por la misma empresa.