iOS 13: nuevos gestos, más funciones para iPad y todos los rumores

Apple lanzará iOS 13 en algún momento de la segunda mitad de 2019, posiblemente en septiembre. Pero conforme nos acercamos a la fecha se sabe más acerca de su compatibilidad, de las funciones que tendrá y en qué manera intentará convencer a los usuarios para actualizarse.

De acuerdo con la información más confiable, antes de lanzar iOS 12 en septiembre de 2018, Apple decidió dejar la mayoría de las novedades y cambios visuales para iOS 13. Por lo tanto, iOS 12 fue una actualización enfocada en mejorar el desempeño y dejar los cambios drásticos para iOS 13. Haciendo caso a esta información, iOS 13 nos volará la cabeza (justo como Tim Cook describió sus productos venideros).

Los rumores sobre iOS 13 han sido escasos, pero hay información que adelanta algunas de las novedades. Además, podemos deducir alrededor de qué fecha se lanzaría este nuevo sistema operativo móvil para el iPhone, iPad y iPod Touch.

Reproduciendo: Mira esto: 5 funciones que deseamos ver en iOS 13

iOS 13: Fecha de lanzamiento

Desde iOS 6 y hasta iOS 12, todas las nuevas versiones se han lanzado en septiembre —iOS 12 se lanzó el 10 de septiembre pasado, por ejemplo. Por ello es factible deducir que iOS 13 se lanzará en ese mismo mes (y por ende también podemos esperar un lanzamiento de nuevos iPhone para días aledaños).

Pero no confundamos la fecha de lanzamiento con la fecha de anuncio.

Apple podría anunciar (o presentar) iOS 13 antes de septiembre, específicamente en junio en el marco de su evento anual para desarrolladores WWDC. Apple, fiel a su costumbre, aprovecha ese evento para presentar las nuevas funciones que tendrán el resto de sus sistemas operativos —tvOS, watchOS y macOS— además de iOS.

A partir del WWDC, Apple posiblemente libere una beta privada de iOS 13 para desarrolladores; días o un par de semanas después lanzaría la beta pública. Apple acostumbra a lanzar entre cuatro y siete betas antes de lanzar la versión final que es la recomendada y que llega a todos los usuarios en septiembre (tentativamente).

iOS 13: Compatibilidad

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Los rumores tampoco mencionan la compatibilidad de iOS 13 con los teléfonos, tabletas y reproductores actuales, pero es posible que sea la misma lista de iOS 12 (agregando los nuevos modelos que Apple pudiera lanzar este año, como el iPhone 11 y al menos dos nuevos iPad de bajo costo).

Esta es la lista de compatibilidad de iOS 12 complementada con los productos que son esperados para este año. Los productos de esta lista resaltados en negritas son teléfonos y tabletas que se esperan para este año, pero no han sido confirmados por Apple:

iPhone 11 y iPhone 11 Plus

iPhone XR 2

iPhone XS y XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone 6S y 6S Plus

iPhone 6 y 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPad Pro de 11 pulgadas

iPad Pro de 12.9 pulgadas de tercera generación

iPad Pro 12.9 pulgadas de segunda generación

iPad Pro de 12.9 pulgadas de primera generación

iPad Pro de 10.5 pulgadas

iPad Air

iPad Air 2

iPad Air (2019)

iPad de sexta generación

iPad de quinta generación

iPad mini (2019)

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

Reproduciendo: Mira esto: iOS 13 bajo la lupa y el iPhone 11 estrenaría antenas

iOS 13: Novedades

Como comentamos, aún no hay mucha información sobre iOS 13 y qué novedades tendrá, aunque se espera que sean bastantes y sustanciales.

Lo que ya se sabe respecto a iOS 13, gracias a un reporte de Bloomberg, es que tendrá el esperado Dark Mode que oscurecerá la mayor parte de la interfaz como aplicaciones nativas —Música, Notas, Safari, entre otras— y los menús. Una interfaz oscurecida no solo ayuda a mejorar la visibilidad en la oscuridad (como al amanecer o irse a dormir en un cuarto oscuro) sino que en pantallas OLED ayuda a aminorar el consumo de energía.

Según el mismo reporte de Bloomberg, Apple está trabajando en una nueva interfaz para el iPad en la que se modificará el comportamiento de la pantalla principal, aunque se desconoce cómo será el nuevo diseño o qué tipo de funcionalidad tendrá. Apple también lanzaría un mejor administrador de archivos y permitiría tener varias pestañas de un mismo app. iOS 13 también contaría con una nueva versión de CarPlay, la interfaz de iOS para automóviles.

Un reporte de 9to5Mac, publicado en abril adelanta que iOS 13 tendrá nuevos gestos para aumentar la productividad —como gestos para multitarea y otros para deshacer acciones. iOS 13 dotaría también al iPad de compatibilidad con teclados y ratones externos, según otros reportes.

El martes 28 de mayo el sitio 9to5Mac publicó las primeras capturas de pantalla de iOS 13 previo a su lanzamiento. Las imágenes del sitio muestran el modo oscuro (Dark Mode) en ejecución con el app Apple Music; muestran la nueva aplicación Find My que sustituirá a Find My Friends y Find My iPhone. La filtración también muestra otros cambios ligeros en la interfaz como nuevas funciones para la edición rápida de capturas de pantalla.

iOS 13: Todos los rumores

El confiable sitio 9to5Mac obtuvo capturas de pantalla del sistema operativo que Apple presentará en WWDC 2019.

Informes aseguran que la renovación del sistema operativo, que podría presentarse en junio, incorporará además una función de multitarea.

Nuevos modelos del iPad podrían funcionar con teclados y ratones externos.

Bloomberg publicó un extenso reporte sobre los planes de Apple para sus próximos productos, incluyendo unos nuevos iPad básicos.

Esto es todo lo que sabemos sobre el iPhone de 2019, sucesor del iPhone XS y iPhone XS Max: precio, fecha de lanzamiento y características.

Apple parece hacer caso omiso a mi lista de deseos para iOS, así que aquí va otra vez. Esto es lo que quiero que traiga iOS 13 el próximo año.