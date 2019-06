Apple: impuestos a nuestros productos beneficiarán a rivales chinos

Agrandar Imagen Future Publishing/Getty

Apple dice que si se imponen nuevas tarifas –e impuestos– sobre el iPhone, iPad y el resto de sus productos, eso afectaría la contribución de Apple a la economía estadounidense y, al mismo tiempo, ayudaría a sus rivales asiáticos.

"Las tarifas de Estados Unidos sobre productos de Apple resultarían en una reducción de la contribución de Apple a la economía de EE.UU.", dijo la compañía en una carta abierta dirigida a Robert Lighthizer, representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. "Pedimos con urgencia no proceder con estas tarifas".

Apple dice que las tarifas sugeridas por el gobierno de EE.UU. afectarían a toda su gama de productos y también a los componentes importados desde China para reparar productos en EE.UU. Y eso no es todo. Apple dice también que los fabricantes chinos con los que compite en los mercados globales no tienen presencia en EE.UU. por lo que ellos no se verían afectados por nuevas tarifas tarifas.

La administración del presidente Donald Trump quiere imponer nuevas tarifas a productos que llegan a EE.UU. desde China. Eso, obviamente, afectaría a todos los productos y accesorios de Apple que son manufacturados en ese país. La semana del 17 de junio surgieron un par de reportes sobre el interés de Apple en sacar de China entre un 15 y 30 por ciento de la producción de unidades del iPhone, Mac, iPad y hasta de los AirPods para evitar que las unidades destinadas a su venta en EE.UU. no se vean afectadas por los impuestos.

CNBC reportó la carta y la solicitud de Apple, quien no dio comentarios al medio fuente. Un portavoz de Robert Lighthizer tampoco dio comentarios a la CNBC.

Reproduciendo: Mira esto: iPadOS: Rediseño a la interfaz y herramientas de productividad