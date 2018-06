Apple hace alianza con Oprah Winfrey para contenido original

Agrandar Imagen Wikipedia

Apple anunció el viernes una alianza con la conductora estadounidense Oprah Winfrey.

La alianza de Apple con la presentadora, empresaria y actriz servirá para crear programas originales que "adopta su incomparable habilidad para conectarse con audiencias de todo el mundo". El contrato abarca varios años y se relaciona con los planes de Apple para crear un paquete de video original.

Apple dijo que los proyectos de Winfrey serán parte del contenido original de la compañía, pero no ha mencionado una fecha específica.

Apple no dio comentarios sobre el tema del contenido que Winfrey creará, pero la conductora se especializa en entrevistas con celebridades, aunque también estuvo nominada a un premio Oscar por su actuación en la película El color púrpura (1985).

El contenido de Winfrey se unirá a las más de dos decenas de series y películas que Apple ya está desarrollando de la mano de productores y directores de alto calibre. Worldwide Video es la división de Apple encargada de supervisar el desarrollo y producción de este contenido original. Apple ya tiene en su nómina a productores de la talla de M. Night Shyamalan y Steven Spielberg para crear series originales.

Esta semana trascendió el interés de Apple para comprar los derechos de una cinta del estudio de animación irlandés Cartoon Saloon. El estudio es reconocido por los filmes Song of the Sea y Secret of Kells.

Apple confirma que está trabajando en varias series y videos, pero no ha dicho cuándo se lanzarán al público. Este contenido, cuando llegue al mercado, se podrá acceder desde un Apple TV o cualquier producto compatible con Apple Music, el servicio de streaming con ya más de 40 millones de suscriptores.