Apple Gratis: Cuánto duran las pruebas gratuitas de los servicios de Apple

Durante el evento virtual de Apple que se realizó en septiembre, la compañía presentó —además de nuevos Apple Watch y iPads— un nuevo paquete de servicios llamado Apple One, que es una combinación de suscripciones a los servicios que ofrece la empresa, como Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus, iCloud y, la más reciente joya de la corona, Apple Fitness Plus, todas con un precio único.

Este combo de servicios es ideal si ya pagas por dichos servicios de manera individual, pero si únicamente te interesan un par Apple One podría no ser la mejor opción para ti. Además, el servicio incluye un tiempo de prueba gratuito de un mes de los servicios a los que no estás suscrito.

A continuación te decimos el costo individual de cada servicio de Apple y por cuánto tiempo puedes probar cada uno de forma gratuita.

Apple Music

El servicio de streaming de música de Apple, que es una buena alternativa a Spotify, incluye 70 millones de canciones de artistas populares, te deja descargar tu música e incluye contenido exclusivo. Su precio es de US$9.99 mensuales por persona y US$14.99 mensuales por familia.

Apple ofrece un tiempo de prueba gratuita de 3 meses.

Apple TV Plus

El servicio de películas y TV por <em>streaming</em> de Apple ahora ofrece 30 shows originales, incluyendo comedias, dramas, documentales y talk shows. El servicio está disponible para iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch, Mac y otras plataformas, incluido el sitio Web tv.apple.com.

Este servicio es gratis por una año en la compra de cualquier dispositivo Apple, oferta que es válida por 90 días después de la compra. El costo de Apple TV plus por separado es de US$4.99 al mes, y se puede compartir con hasta 6 personas.

Apple ofrece un un tiempo de prueba gratuito de siete días.

Apple Arcade

El servicio móvil de videojuegos por suscripción de Apple incluye más de 130 videojuegos exclusivamente creados para este servicio. Los juegos estarán disponibles en iOS, macOS y tvOS, se sincronizarán el avance de juegos en todas las plataformas y se podrán jugar sin conexión a Internet. El costo del servicio es de US$4.99 al mes y puede ser utilizado por hasta 6 integrantes de tu familia.

Apple ofrece un mes de prueba gratuita.

Almacenamiento iCloud

El servicio de almacenamiento en la nube de Apple automáticamente te ofrece 5 gigabytes de almacenamiento gratuito, y te permite aumentarlo a más espacio para tu iPhone, iPad, iPod Touch, Mac o PC. iCloud tiene un costo de US$0.99 mensuales por 50GB, US$2.99 mensuales por 200GB, o US$9.99 mensuales por 2TB.

El servicio en la nube de Apple es gratis en un plan de 5GB.

Apple News Plus

El servicio de noticias de Apple te permite tener acceso a alrededor de 300 revistas incluyendo Time, Vogue, The Wall Street Journal, People, National Geographic, Popular Science, Billboard, The New Yorker, Sports Illustrated y Fortune. El costo de Apple News Plus es de US$9.99 al mes.

Apple ofrece un mes de prueba gratuito a Apple News Plus.

Apple Fitness Plus

El nuevo servicio de fitness por streaming de Apple, te brinda clases de ejercicio basado en las métricas de salud que tu Apple Watch registra. El servicio es similar a Peloton Digital y otros servicios de streaming de ejercicios en el mercado, pero este es el primero creado específicamente para el Apple Watch. Este servicio estará disponible a finales de 2020.

El costo del servicio es de US$9.99 al mes o US$79.99 al año y Apple ofrece 1 mes de prueba gratuito para los clientes actuales del Apple Watch. La membresía se puede compartir con otros cinco integrantes de tu familia.

En la compra de un nuevo Apple Watch, el app de Apple Fitness Plus es gratis por tres meses.