Apple y Google están contratando a personas sin título universitario

Firmas tecnológicas de la talla de Apple, Google e IBM están comenzando a contratar a personas que no cuenten con títulos universitarios.

Según la empresa Glassdoor, dedicada a detallar el mundo laboral en Estados Unidos, las compañías se están enfocando en aspirantes con experiencia y conocimientos obtenidos de manera autodidacta, en un mundo en el que las colegiaturas universitarias (y por ende las deudas educativas) siguen en aumento.

"Cuando ves a personas que no fueron a la escuela y que se hicieron un lugar en el mundo, estás viendo a humanos excepcionales", dijo Laszlo Block, de recursos humanos en Google, en una entrevista de hace unos años con The New York Times. "Debemos hacer todo lo que podamos para encontrar a esas personas".

Glassdoor tiene una lista completa de las empresas que buscan talento con o sin título universitario, que además de las gigantes tecnológicas incluye a Whole Foods (ahora de Amazon), Costco, Starbucks, Nordstrom, Home Depot, Bank of America e incluso la cadena de comida Chipotle.

Los puestos varían dependiendo de la empresa, pero Apple y Google están buscando en áreas de administración, investigación, ingeniería, diseño de interfaces, SAP, diseño de producto, expertos en ventas y directores de proyecto; y los puestos son para trabajar en California, Texas, Nevada e Ilinios.

La empresa británica de servicios Ernst & Young fue una de las primeras que comenzó a hacer esto desde 2015. La compañía quitó el requisito de título universitario para solicitar alguna de sus vacantes, pues "no hay evidencia" de que el diploma sea sinónimo de éxito.